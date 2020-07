Trening w domowym zaciszu pod okiem profesjonalnego trenera personalnego nie musi być dziś niespełnionym marzeniem. Wystarczy bowiem trochę chęci, internet, kamerka i odrobinę miejsca, by przekonać się, że walka o piękną sylwetkę i zdrowe ciało jeszcze nigdy nie była tak prosta.

- Często taki trening online wykonany z trenerem jest bardziej treściwy i konkretny niż to, co byśmy zrobili sami - powiedział trener Jean Ekwa. - Dbanie o zdrowie to suma małych czynności. I to właśnie w domu powinniśmy wykonywać te czynności - dodał.