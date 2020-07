Historia czekolady sięga czasów starożytnych Olmeków i Majów, zamieszkujących Amerykę Środkową. Z ziaren kakaowca sporządzali oni napój, który był przeznaczony dla królów i używany podczas rytualnych obrzędów. Nasiona tej cennej rośliny sprowadzili do Europy w XVI w. Hiszpanie. Przyrządzany z ziaren kakaowca gorzki napój nie zdobył uznania, więc zmieniono jego recepturę dodając do niego cukier. Wkrótce stał się on jednym z najsłynniejszych deserów, zdobywając popularność w innych europejskich krajach takich jak Holandia, Francja, Niemcy czy Szwajcaria. Znaną nam dzisiaj czekoladę w tabliczkach zaczęto produkować dopiero pod koniec XIX w.

Czekolada a zdrowie

Czekolada zawiera wiele cennych dla zdrowia składników. Zawarty w niej magnez, korzystnie wpływa na system nerwowy i wspomaga nas w walce ze stresem. W czekoladzie znajduje się kwas foliowy, który dodatnio wpływa na nasze samopoczucie, reguluje funkcjonowanie komórek, jest niezbędny dla kobiet w ciąży, a przy tym chroni organizm przed nowotworami. Witaminy w niej zawarte: z grupy B, A i E oraz składniki mineralne: wapń, selen, żelazo korzystnie wpływają na nasze zdrowie.

Dlaczego jeszcze warto jeść czekoladę?

Występujące w czekoladzie flawonoidy nie tylko opóźniają procesy starzeniai zmniejszają ryzyko rozwoju nowotworów, ale również korzystnie wpływają na układ krwionośny. Związki te pomagają w pozbywaniu się "złego" cholesterolu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy. Wyniki badań wykazały, że regularne spożywanie czekolady (porcja 30 gramów tygodniowo) obniża ryzyko chorób serca o 32%. Naukowcy z Kanady – Uniwersytetów: McMastera w Hamilton i w Toronto przeprowadzili również badania, z których wynika, iż regularne jedzenie czekolady może obniżać ryzyko udaru mózgu.

Ile czekolady można zjeść z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia? – zastanawiamy się nieraz. Naukowcy przekonują, że dawka lecznicza to 30 gramów czekolady dziennie, czyli trzy kostki. Lekarze uważają, że najzdrowsza jest czekolada gorzka, bo zawiera najmniej cukru i najwięcej kakao. Za to dietetycy polecają czekoladę z orzechami lub owocami, bo w ten sposób dostarczamy organizmowi więcej korzystnych dla zdrowia tłuszczów roślinnych i antyoksydantów. Twierdzą oni również, że czekoladę najlepiej jeść po ciężkostrawnym posiłku, bo zwiększa ona wydzielanie żółci, potrzebnej do strawienia tłuszczy.

A co na to Szwajcarzy, mieszkańcy kraju, gdzie produkuje się najbardziej znane czekolady świata? Cóż, przeciętny mieszkaniec tego kraju zjada aż 11,5 kg czekolady rocznie i generalnie cieszy się dobrym zdrowiem. Wygląda więc na to, że mają prawdziwie słodkie życie. Może i my powinniśmy iść w ich ślady?…

Jedno jest pewne, w światowy dzień czekolady nie powinniśmy odmawiać sobie tego smakołyku!