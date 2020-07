Według badania MultiSport Index Pandemia 40 proc. Polaków powyżej 18. roku korzystało z różnego rodzaju obiektów sportowo-rekreacyjnych przed wybuchem epidemii. Wśród nich blisko 80 proc. podejmowało aktywność fizyczną w obiektach co najmniej raz w tygodniu. Po trzymiesięcznym okresie zamknięcia amatorzy sportu znów mogą wrócić do treningów i zdrowego stylu życia, w tym do budowania właściwych nawyków w bezpiecznych warunkach.

Reklama

Siłownie i kluby fitness z aprobatą ekspertów

Najnowsze badanie naukowców z Uniwersytetu Oslo, przeprowadzone pod przewodnictwem profesora Michaela Bretthauera wykazało, że siłownie i kluby fitness nie stwarzają podwyższonego ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2, nawet przy intensywnych formach treningu. Pierwsze tego rodzaju badanie akademickie w Europie zostało przeprowadzone w czasie obowiązującego w Norwegii lockdownu i objęło 3764 uczestników w wieku od 18 do 64 lat. Eksperci podzielili badanych na dwie, tak samo liczne grupy. Pierwsza korzystała z siłowni, druga, kontrolna, nie odwiedzała tego typu obiektów. Po trzech tygodniach wszyscy uczestnicy badania zostali poddani testom przesiewowym na obecność koronawirusa. Wśród osób biorących udział w treningach zaledwie jeden test okazał się pozytywny – jednak uczestnik badania został zarażony poza siłownią, w miejscu pracy. Naukowcy zbadali również obsługę klubów fitness, która pracowała w obiektach w trakcie eksperymentu – spośród 91 pracowników, zgodę na wykonanie testów wyraziły 83 osoby. Żaden z pracowników nie został zakażony koronawirusem.

Podwyższone normy bezpieczeństwa

W trakcie badania siłownie i kluby fitness stosowały zabezpieczenia sanitarne podobne do tych, które obowiązują aktualnie w Polsce. Uczestnicy badania podczas treningów zachowywali dystans społeczny 1 metra lub 2 metrów w przypadku ćwiczeń o wysokiej intensywności. Korzystali także ze środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego po każdym jego użyciu. W obiektach obowiązywały limity osób. Ćwiczący mieli dostęp do szatni, natomiast sauny i prysznice zostały wyłączone z użytku.

- Niemal identyczne normy bezpieczeństwa zostały wprowadzone w Polsce. Utrzymanie dwumetrowej odległości między osobami ćwiczącymi, limity osób przebywających jednocześnie na siłowni, czy podwyższone procedury higieny. Warto również podkreślić, że wiele z tych rozwiązań, jak np. dezynfekcja sprzętu sportowego przez klienta po każdym jego użyciu jest standardem obecnym w polskich siłowniach od lat. Niemniej wspólne bezpieczeństwo użytkowników obiektów wspiera także obsługa klubów m.in. poprzez zwiększenie częstotliwości serwisu sprzątającego czy dezynfekcję i wietrzenie sal treningowych – mówi Wojciech Szwarc, członek Zarządu Benefit Systems, spółka współpracuje z ponad 4,6 tys. obiektów sportowych w Polsce.

Dr hab. Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych WUM podkreśla, że obiekty sportowe i rekreacyjne, które stosują się do wytycznych, są bardziej bezpieczne, niż wiele innych miejsc użyteczności publicznej.

- W siłowniach i klubach fitness znacznie skuteczniej niż np. w sklepach czy komunikacji miejskiej możemy dbać o prawidłową dezynfekcję, czy zachowanie dystansu społecznego. Te dwa czynniki są podstawowymi metodami profilaktyki zakażeń koronawirusem. Dodatkowo w większości obiektów sportowych prowadzona jest ewidencja wizyt klientów, dzięki czemu w razie pojawienia się ewentualnego zagrożenia epidemicznego sprawnie można dotrzeć do osób, które znajdują się w grupie ryzyka. Warto pamiętać, że uprawianie sportu w obecnej sytuacji epidemiologicznej przynosi znacznie więcej korzyści zdrowotnych niż zagrożeń. Regularna aktywność fizyczna poprawia kondycję, ogólny stan zdrowia, nastrój i sprzyja budowaniu odporności, co ma kluczowe znaczenie także w kontekście zachorowań na koronawirusa – mówi Ernest Kuchar.