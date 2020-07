Agata Młynarska w programie „Eks-tra zmiana” pomaga rozwódkom i rozwodnikom poczuć się pewnie i poradzić sobie z traumami związanymi ze związkami. Kiedy warto walczyć o związek, a kiedy odpuścić?

- To my musimy to wiedzieć. Tylko wtedy warto odpuścić, jeżeli jesteście tego pewni, a nie jeśli ktoś wam mówi, żeby to zrobić. Nawet jeśli byście mieli potem żałować, to wy decydujecie, co macie zrobić. To bardzo trudna decyzja - wyznała.

Gwiazda zdradziła, że parę razy podjęła w życiu bardzo złe decyzje związkowe.

- Szłam nie za swoim głosem, tylko za fantazją i za czymś, co było nieprawdą - dodała.