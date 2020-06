Burza w Sieci wybuchła wczoraj, krótko po tym, jak Michał Zaczyński, znany dziennikarz zajmujący się tematyką mody, poinformował na swoim profilu na FB, że dziennikarka portalu Oko.press poprosiła go o wypowiedź do artykułu, nad którym pracowała. Chodziło o to, by ustalić, czy istnieje ktoś taki jak Christian Paul - amerykański projektant mody. Tak przedstawiona osoba wypowiadała się bowiem w materiale wyemitowanym w "Wiadomościach" TVP i bardzo pozytywnie oceniała styl polskiej pierwszej damy, Agaty Kornhauser-Dudy.

Rzekomy projektant powiedział np., że "W porównaniu z Melanią Trump obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i oryginalnym stylem". Co ważne: "ekspert" mówił po angielsku, a jego wypowiedź była tłumaczona na język polski.

Wspomniana dziennikarka postanowiła przyjrzeć się postaci Christiana Paula i zaczęła przetrząsać zasoby internetu w poszukiwaniu informacji o nim. Szybko okazało się, że ktoś taki raczej nie istnieje. Zwróciła się więc z prośbą o pomoc do Zaczyńskiego. Ten krótko podsumował temat: "Ściema", a na swoim profilu na FB zamieścił post, w którym poinformował o całej sprawie.

Jak nietrudno się domyślić, wywołało to lawinę komentarzy. Internauci jednak nie tylko śmiali się i ironizowali z manipulacji TVP, ale także wyrażali żal i rozgoryczenie tymi działaniami.

"Może w Raszynie coś o nim słyszeli" - pytano?

"Spokojnie, ekipa Kurskiego na pewno pracuje już nad życiorysem i portfolio" - stwierdził ktoś.

"Problem jest taki, że Ci do których był skierowany materiał i tak się o prawdzie nie dowiedzą, a nawet jeśli, to i tak nie uwierzą" - napisał jeszcze ktoś.

Z artykułu poświęconego sprawie, który ostatecznie ukazał się na Oko.press, dowiadujemy się z kolei, że śledztwo przeprowadzone przez dziennikarkę pozwoliło jej ustalić prawdziwe imię i nazwisko "Christiana Paula". W rzeczywistości to Christian Farbaniec. Jest absolwentem zarządzania i finansów na Uniwersytecie w Chicago. Niedawno przeniósł się do Warszawy i pracuje w sektorze big data. Mężczyzna nie odpowiedział na żadną próbę kontaktu z nim podejmowaną przez dziennikarkę.

Co więcej: wypowiedzi pana Paula to nie jedyna manipulacja w materiale "Wiadomości". Bardzo pochlebnie o stylu Agaty Dudy wypowiadała się w nim także projektantka Ela Piorun. Nie wspomniała tylko, że to właśnie ona jest twórczynią wielu stylizacji prezydentowej...

TUTAJ można obejrzeć kontrowersyjny materiał TVP.