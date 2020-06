Jak podaje portal wirtualnemedia.pl w ciągu kilku godzin polubiło ją aż 40 tys. fanów.

Uznałam, że powinnam dać się Wam poznać. Mówić o tym, co jest dla mnie ważne jako kobiety, matki, żony, zaangażowanej obywatelki - napisała żona prezydenta Warszawy i kandydata na prezydenta RP z Koalicji Obywatelskiej.

Kilka dni wcześniej na Instagramie pojawiło się konto Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy. W południe Trzaskowska zamieściła swój pierwszy wpis na Facebooku.

"Dzień dobry, cześć. Małgorzata Trzaskowska. Po raz pierwszy w mediach społecznościowych – to mój debiut. Zresztą ostatnio nowości w moim życiu, jak się domyślacie, jest o wiele więcej. Najpierw epidemia postawiła nasze życie na głowie. Z jednej strony, świat wokół zaczął pędzić, polityka i przyszłość naszych dzieci stały się tematami naszych codziennych rozmów i prawdziwej troski, a z drugiej strony – przez akcję "zostań w domu" niektóre sprawy zwolniły, spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i musieliśmy niejednokrotnie nauczyć się na nowo funkcjonować w zmienionej rzeczywistości. Ale też zmierzyć z wieloma wyzwaniami, jak np. edukacją w domu. Jednak co najważniejsze, w ostatnich tygodniach wspólnie z mężem zdecydowaliśmy, że Rafał będzie kandydował na Prezydenta RP. Uznałam więc, że i ja powinnam dać się Wam poznać. Mówić o tym, co jest dla mnie ważne jako kobiety, matki, żony, zaangażowanej obywatelki. Witajcie!" - napisała żona Rafała Trzaskowskiego. Dodała, że nie akceptuje na swojej stronie "żadnego hejtu i mowy nienawiści".