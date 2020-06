PRZEPIS na drożdżówki z truskawkami i kruszonką

Składniki na kruszonkę:

50 g mąki pszennej

50 g cukru

40 g masła, zimnego, pokrojonego na kawałki

Składniki na ciasto:

2 jajka

250 g mleka

100 g cukru

30 g drożdży świeżych, pokruszonych

520 g mąki pszennej, plus dodatkowa ilość do oprószenia blatu

80 g masła, miękkiego, pokrojonego na kawałki

1 łyżeczka cukru waniliowego, wykonanego w TM lub 2 łyżeczki cukru wanilinowego

1 szczypta soli

1 łyżka oleju rzepakowego, do natłuszczenia miski

Składniki na wypełnienie

350-360 g truskawek, świeżych, przekrojonych na pół

Przygotowanie

Kruszonka

1. Do naczynia wsypać mąkę i cukier, dodać masło, rozdrobnić. Kruszonkę przełożyć do innego naczynia, odstawić do lodówki.

Ciasto

2. Rozbić jajka, oddzielić żółtka od białek, odstawić.

3. Do garnka wlać mleko, dodać cukier i drożdże, podgrzewać – od czasu do czasu mieszając. Przelać do miski.

4. Dodać mąkę, cukier waniliowy, 2 żółtka, masło i sól, wyrobić ciasto. Następnie umieścić je w dużej, natłuszczonej olejem misce, przykryć ściereczką kuchenną i pozostawić do wyrośnięcia na ok. 1 godz.

5. Wyrośnięte ciasto podzielić na 16 części (po ok. 60-65 g każda), uformować kule, umieścić na oprószonym mąką blacie i odstawić do wyrośnięcia na ok. 30 min.

6. Rozgrzać piekarnik do temp. 190°C. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia, odstawić.

Drożdżówki

7. Odważyć truskawki.

8. Z wyrośniętego ciasta formować drożdżówki. Na środku każdej kuli ciasta zrobić wgłębienie za pomocą spodu szklanki lub filiżanki (Ø 5-5,5 cm) mocno ją dociskając, ułożyć w nim truskawki, dociskając je palcami do ciasta. Brzegi drożdżówek posmarować białkiem, wierzch posypać kruszonką.

9. Piec ok. 15-17 min (190°C). Przełożyć na kratkę do studzenia ciast.

10. Drożdżówki z truskawkami i kruszonką podawać po ostudzeniu.

Podziękowania za przygotowanie przepisu dla ekspertów Thermomix.