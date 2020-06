Któż by nie chciał wiedzieć, co siedzi w głowie partnera...? Psychologowie twierdzą, że w pewnym sensie da się to zrobić.

O czym myśli mężczyzna, kiedy milczy? Jak nakłonić go do rozmowy o emocjach? Reklama W jaki sposób komunikować się z mężczyznami? O tym opowiedziała w DDTVN psycholog Marzena Mawricz.