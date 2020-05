Dobór odpowiedniej pielęgnacji w głównej mierze zależy od ich rodzaju oraz potrzeb. Na rynku dostępnych jest wiele produktów do włosów, które możemy wybrać. Jednak czy zastanawiałaś się jaka jest różnica między kosmetykami przeznaczonymi do regeneracji, nawilżenia lub odżywienia włosów? Żeby dobrze wybrać produkty, które zaspokoją potrzeby włosów, przede wszystkim musimy je właściwie zdiagnozować. Jednak nie zawsze jest to takie proste.

Jak poznać, że włosy potrzebują nawilżenia?

Jeśli Twoje włosy są suche, szorstkie w dotyku, a w dodatku mają tendencję do puszenia się. Puszenie się z kolei powoduje, że włosy wyglądają na bardziej zniszczone niż są w rzeczywistości. To przyczynia się zazwyczaj de tego, że niewłaściwie dobieramy naszą codzienną pielęgnację.

Po czym możemy poznać, że nasze włosy potrzebują nawilżenia? Przede wszystkim są suche i szorstkie w dotyku, puszą się a podczas mycia absorbują dużo wody, co w praktyce oznacza, że długo schną.

W pielęgnacji włosów suchych, kluczowej jest odpowiednie nawilżenie łodygi włosa. Warto również pamiętać, aby dobrać kosmetyki wygładzające, które zniwelują efekt puszenia się. Pamiętaj również, że jeśli stale eksponujesz swoje włosy na słońce, wiatr, wilgoć czy klimatyzację lub jesteś posiadaczką kręconych włosów, powinnaś stale używać linii nawilżających. Jednak warto pamiętać, że nawilżające kosmetyki nie sprawdzą się w przypadku włosów zniszczonych.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Kevin.Murphy.