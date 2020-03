Po zimie wiele osób skarży się na osłabienie spowodowane przesileniem wiosennym. Edyta Herbuś tłumaczy, że stara się zapobiegać tego typu problemom. To sprawia, że energia nie opuszcza jej przez cały rok.

– Okres w roku, w którym mamy ograniczony kontakt ze słońcem, jest dużo bardziej wymagający. Staram się wtedy dbać o siebie jeszcze bardziej intensywnie – mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Edyta Herbuś.

Aktorka uważa, że aby cieszyć się promiennym wyglądem, powinniśmy myśleć optymistycznie o przyszłości. Dobre samopoczucie w połączeniu z jadłospisem dopasowanym do potrzeb organizmu potrafią zdziałać cuda. Każdy, kto zaraża pozytywnym myśleniem innych, zasługuje na to, by czuć się pięknym.

– Jeśli chcemy wyglądać dobrze, powinniśmy troszczyć się o siebie przez cały rok – nie tylko zewnętrznie, lecz również od wewnątrz. Mam na myśli dobrą dietę, radość życia i dużo uśmiechu. Wtedy jest się wiecznie młodym – tłumaczy.

Edyta Herbuś zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie telewizyjnym „Taniec z gwiazdami”, gdzie przed laty mogliśmy oglądać ją w roli trenerki. Od tego czasu jej kariera nabrała tempa. Obecnie gra w serialach telewizyjnych i udziela się charytatywnie. Tłumaczy, że choć dotychczasowa działalność sprawia jej ogromną przyjemność, w przyszłości chciałaby spróbować czegoś nowego.

– Mój wymarzony projekt na pewno byłby skierowany do kobiet. Polegałby na wzajemnej inspiracji. Najważniejsza byłaby w nim rozmowa, żebyśmy mogły podzielić się swoimi doświadczeniami, pragnieniami i aspiracjami. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, żeby tę wizję zrealizować – wyznaje tancerka.