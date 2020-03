Marka stworzyła kolejną już kolekcję we współpracy z ambasadorką. To miks romantyzmu, inspiracji latami 80. oraz nowoczesności. W kolekcji znalazły się garnitury w kratę idealne na co dzień oraz na oficjalne okazje; zwiewne sukienki w kwiaty; ażurowe zdobienia, kropki w różnych wydaniach, czy też wygodny dres z rozszerzanymi rękawami. Nie zabraknie również zwiewnej, idealnej na lato satyny; orzeźwiającej, neonowej zieleni oraz różu, czy ponadczasowego jeansu w kurtce oraz szortach. Afirmacja kobiecości objawia się tu w podkreślających talię krojach oraz starannych detalach – szerokich, bufiastych rękawach; zwiewnych falbanach; starannych ażurowych zdobieniach czy ciekawych wiązaniach. Małgosia pozowała do zdjęć na Teneryfie. Zobaczcie efekty sesji.

