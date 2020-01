Katarzyna Grochola po raz trzeci wyszła za mąż w sierpniu 2018 roku i dopiero przy ostatnim ślubie zdecydowała się na białą suknię. Pisarka wspomina, że zaczęła jej rozpaczliwie szukać w ostatniej chwili.

– Wychodziłam za mąż i miałam piękną szmaragdową suknię, ale dzień wcześniej zamarzyłam o białej. Zatrzymałam się na światłach w Pruszkowie i jedyną rzeczą, jaka mi wpadła do głowy, było podjechanie do dostatecznie małej galerii, żebym się tam nie zgubiła. I w tej małej galerii weszłam do pierwszego sklepu – był to sklep ze swetrami, dodam dla ułatwienia – i zapytałam, czy dostanę piękną białą suknię. Pani spojrzała na mnie z pewnym zdziwieniem i powiedziała, że nie ma tutaj żadnych białych ani kremowych sukien, natomiast na górze jest butik – mówi agencji Newseria Katarzyna Grochola.

I właśnie w tym butiku pisarka znalazła to, czego szukała. Od razu w oko rzuciła jej się wymarzona kreacja.

– Weszłam do tego butiku i tam zobaczyłam suknię moich marzeń, ale ona miała rozmiar 34, a ja mam 44. Jednak Dorota Goldpoint przerobiła mi ją w ciągu godziny i dzięki temu miałam swoją wymarzoną suknię. Od tego czasu jestem jej wielbicielką – mówi Katarzyna Grochola.

Od tamtej pory obie panie się przyjaźnią, wspierają i inspirują. Dorota Goldpoint zaprosiła Katarzynę Grocholę między innymi do udziału w projekcie The Inner Power, który ma na celu zwrócenie uwagi, zdefiniowanie i pokazanie, jak potężną moc mają w sobie dojrzałe kobiety, ale również jakie przeżywają dylematy, wewnętrzne rozterki i jak sobie radzą w trudnych momentach swojego życia. Pisarka dzieliła się w nim swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi miłości i związków.