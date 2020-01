... W ten sposób uzyskamy słowo (d)oceniać, które zmienia myślenie o sobie oraz postrzeganie otaczającego świata i ludzi. Początek roku to czas przemyśleń i postanowień, dlatego warto rozpocząć go pozytywnie i zadbać nie tylko o siebie, ale też i o relacje z innymi, które mogą być źródłem naszej pomyślności.

Sztuka dawania komplementów

Docenianie jest ważną umiejętnością człowieka. Nie szczędząc pochwał pokazujemy, że mamy do niego szacunek. Okazywanie respektu i zainteresowania drugiej osobie ułatwia nawiązanie i utrzymanie z nią kontaktu. Często wystarczy dobre słowo czy drobny, miły gest by sprawić komuś radość. Docenianie powinno wypływać ze szczerych chęci, a nie z przyzwyczajenia czy automatycznego nawyku, który ma na celu zdobycie korzyści dla siebie. Człowiek, którego darzymy uznaniem, zwykle odwdzięcza się tym samym. Docenianie powoduje, że w drugiej osobie rodzi się uczucie spełnienia i zadowolenia, staje się otwarty i pozytywnie nastawiony na otaczających go ludzi. Wpływa również na dostrzeganie dobrych i wartościowych chwil, nawet gdy los nie sprzyja nam zbyt dobrze.

Jak bumerang

Dzięki docenianiu drugiego człowieka uczymy się cieszyć szczęściem i sukcesami innych, z których czerpiemy satysfakcję oraz motywację do realizacji własnych celów i marzeń. Co ciekawe, wszystko odbywa się ze dużą świadomością o poczuciu własnej wartości. Dlatego zamiast oceniać, należy otaczać się ludźmi, którzy mają większą doświadczenie życiowe i zawodowe niż my sami. Od takich osób możemy nauczyć się, jak wyciągać wnioski z ich porażek, co zaoszczędzi nam czasu na poszukiwanie odpowiednich rozwiązań.

- Sukces i szczęście drugiego człowieka może być Twoją siłą napędową. Od zawsze ogromną motywacją dla mnie były sukcesy innych. Zwłaszcza tych, którzy już osiągnęli to, o czym ja marzyłem. Nie oceniałem ich i nie zazdrościłem, a szukałem w ich doświadczeniach wiedzy i mądrości, które traktowałem jako wkład w mój rozwój. W ten sposób odnajdywałem drogę do miejsca, w którym jestem – pisze Łukasz Cybulski, trener personalny w swojej książce „13 prawd szczęśliwego życia”.

Czas na praktykę

Mając świadomość jak wiele korzyści przynosi nam docenianie innych, warto tę umiejętność rozwijać i wprowadzić w codzienne życie. Należy chwalić swoich bliskich, ale też okazywać serdeczność przypadkowo spotkanym osobom np. w sklepie, na ulicy. Szczery uśmiech, dodanie miłych słów po dziękuję, ciepła intonacja głosu lub miły gest potrafią zdziałać przysłowie cuda. Okazywanie szacunku innym wraca ze zdwojoną siłą. Warto doceniać i być taką osobą, której również się to należy.