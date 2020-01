Jeśli lubisz bluzy z kapturem, sneakersy i sportowe ubrania, to ten trend jest właśnie dla Ciebie. Zobacz, jak się modnie ubrać w stylu athleisure, który jest połączeniem mody casualowej ze sportową. Łatwo zauważyć, że tzw. ulica zakochała się tym trendzie i wszystko wskazuje na to, że miłość potrwa wiele sezonów. Athleisure pozwala nosić marynarkę do leginsów i top do kardiganu. Luźny i nonszalancki charakter tego stylu sprawia, że jest on często wykorzystywany przez modowe influencerki.

