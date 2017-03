Żurek



Składniki

3 szklanki zakwasu na żur

40 dag białej kiełbasy

10 dag wędzonego boczku

cebula

3 suszone grzyby

3 jajka

2/3 szklanki śmietany 18-procentowej

2 łyżeczki majeranku

2 ząbki czosnku

łyżeczka kminku

sól

pieprz

1. Grzyby umyć, moczyć 20 min. Cebulę obrać i przekroić na ćwiartki. Czosnek obrać, następnie rozetrzeć. Jajka ugotować na twardo, obrać.

2. Kiełbasę kilkakrotnie nakłuć widelcem. Cebulę, grzyby i czosnek zalać 3 szklankami wody, zagotować. Włożyć kiełbasę oraz boczek, gotować na małym ogniu około 40 min. Boczek i grzyby wyjąć z wywaru, przeznaczyć do innych celów. Kiełbasę wyjąć, pokroić w plasterki.

3. Do wywaru wlać zakwas na żur, dodać majeranek, kminek, pieprz, sól, kiełbasę. Żurek zagotować, zdjąć z ognia i połączyć ze śmietaną. Jajka pokroić na cząstki, rozłożyć na talerzach i zalać zupą.

Chrzanowa z jajkiem i boczkiem

Chrzanowa z jajkiem i boczkiem

Składniki

70 dag białej kiełbasy

cebula

korzeń chrzanu

2 łyżki mąki pszennej

sok z cytryny

szklanka kwaśnej śmietany 18-procentowej

5 jajek

kilka plastrów wędzonego boczku

liść laurowy

po 5 ziaren pieprzu i ziela angielskiego

sól

mielony pieprz

1. Do garnka wlać 2,5 l wody, włożyć liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, obraną cebulę. Zagotować. Dodać białą kiełbasę, gotować godzinę na małym ogniu. Wyjąć kiełbasę.

2. Chrzan obrać, zetrzeć na tarce do jarzyn, dodać do wrzącego wywaru i gotować 5-10 min. Wywar przecedzić. Mąkę połączyć ze śmietaną, wlać 2 łyżki gorącego wywaru, wymieszać, wlać do garnka. Całość doprawić sokiem z cytryny, solą i pieprzem.

3. Jajka ugotować na twardo, ostudzić. Plastry boczku pokroić w wąskie paski, obsmażyć na suchej patelni na złoto. Jajka obrać, drobno posiekać. Zupę podawać posypaną siekanym jajkiem i zrumienionym boczkiem.

Krem z zielonego groszku

Składniki

50 dag zielonego groszku (świeżego lub mrożonego)

1 i 1/2 l bulionu warzywnego

1/2 łyżeczki tymianku

3 ziarna ziela angielskiego

liść laurowy

kilka łyżek gęstej śmietany

sól i szczypta cukru

groszek ptysiowy

1. Groszek umyć, zalać gorącym bulionem warzywnym, dodać ziele angielskie i liść laurowy, gotować powoli pod przykryciem, aż groszek będzie miękki.

2. Ziele angielskie i liść laurowy usunąć, 4 łyżki groszku odłożyć, a pozostały wraz z bulionem lekko przestudzić, a następnie zmiksować. Doprawić solą, tymiankiem i szczyptą cukru.

3. Zupę podawać posypaną odłożonym groszkiem oraz groszkiem ptysiowym. Na wierzchu każdej porcji położyć łyżkę gęstej śmietany.

Ogórkowa z łososiem

Składniki

2 l bulionu

5 ziemniaków

6 ogórków kiszonych

2 marchewki

kawałek pietruszki

cebula

3 ziarna ziela angielskiego

liść laurowy

15 dag wędzonego łososia

sól

pieprz

1. Ziemniaki i cebulę obrać, pokroić w kostkę. Marchewki oraz pietruszkę oskrobać, umyć, osuszyć, po czym zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Warzywa zalać bulionem, dodać liść laurowy oraz ziele angielskie, gotować mniej więcej 20 min na wolnym ogniu.

2. Ogórki umyć, zetrzeć na tarce, dodać do zupy. Dalej gotować.

3. Kiedy warzywa będą miękkie, dodać pokrojonego wędzonego łososia. Gotować kolejne 5 min. Na koniec zupę doprawić do smaku solą oraz pieprzem.