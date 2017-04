Składniki:



1 kg schabu bez kości

1/2 kg fileta z kurczaka

1 średni pęczek szpinaku

1 mały słoik suszonych

pomidorów

2 łyżki musztardy

oliwa

sól

pieprz

Wykonanie:

Schab przeciąć wzdłuż na grubość ok. 2 cm i rozbić tłuczkiem na grubość 1 – 1 i 1/2 cm, nadając mu kształt prostokąta. Doprawić i posmarować musztardą. Mięso z kurczaka rozbić na cienki płat. Szpinak oczyścić i umyć. Pomidory pokroić. Na rozbity płat schabu rozłożyć listki szpinaku, rozbity filet z kurczaka i pokrojone pomidory. Zwinąć ciasno w rulon, obwiązać nitką, podlać oliwą, zawinąć w folię aluminiową i włożyć do nagrzanego piekarnika. Piec w temp. ok. 180 st. C przez ok. 1 godz. Pod koniec pieczenia zdjąć folię i piec jeszcze przez chwilę do zarumienienia mięsa.

Z powstałego wywaru można sporządzić sos.

Po upieczeniu pokroić w plastry i dekoracyjnie ułożyć na półmisku.



Podawać na gorąco z pieczonymi ziemniaczkami i dowolnymi surówkami.