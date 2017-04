Składniki:

25 dag margaryny

6 jaj

30 dag mąki

20 dag cukru kryształu

1 cukier waniliowy

6 łyżek gęstej kwaśnej

śmietany

2 łyżeczki proszku

do pieczenia

1 łyżeczka kakao

10 dag bakalii

Wykonanie:

Margarynę utrzeć z cukrem, dodając po jednym żółtku, następnie naprzemiennie mąkę wymie¬szaną z proszkiem do pieczenia i śmietanę, na końcu wmieszać bakalie.

Z białek ubić pianę i delikatnie wmieszać w ciasto. Do 1/3 części ciasta dodać kakao i wymieszać. Na dno foremki przełożyć ciasto białe, a na nim rozprowadzić ciasto ciemne. Delikatnie docisnąć do dna drewnianą łopatką.

Piec przez ok. 40 min w temp. ok. 180 st. C.

Po upieczeniu polukrować lub posypać cukrem pudrem.