Kwaszenie żuru:



Składniki:

25 dag mąki na żur (połowa

mąki pszennej, połowa

mąki żytniej)

1 1/2 l wody

przegotowanej (ok.)

3-4 ząbki czosnku

1 kromka żytniego chleba



Wykonanie:

Do mąki dolać letnią wodę, dobrze roztrzepać, dodać czosnek. Przelać do słoja i przykryć kromką chleba. Nakryć słój gazą i odstawić w ciepłe miejsce na 3-4 dni do czasu ukiszenia.

Gotowanie żuru:



Składniki:

3 l rosołu lub wywaru

z jarzyn

chrzan do smaku

czosnek do smaku

jaja na twardo – wg uznania

wędliny – wg uznania

ser suszony – wg uznania

pieprz

sól



Do rosołu lub wywaru jarzynowego dodać kwaszony żur. Zagotować, dodać chrzan, przeciśnięty przez praskę czosnek, pokrojone w ćwiartki lub drobno posiekane święcone jaja, plasterki wędliny i suszony ser. Doprawić do smaku.

Uwaga:

Żur można zaprawić śmietaną, a jego kwaśność zależy od ilości dodanego kwaszonego żuru.