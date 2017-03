Porada eksperta

- Majonez w ponad 70% składa się z tłuszczu. Dlatego istotne jest, jaki tłuszcz wybierzemy. Idealny do przygotowania majonezu jest olej rzepakowy. Jest on neutralny w smaku i zapachu, a przy tym ma doskonałe właściwości emulgujące. Nasz majonez będzie puszysty i smaczny, a do tego będzie zawierał zastrzyk cennych dla naszego organizmu kwasów tłuszczowych omega-3 - podpowiada znany kucharz, Grzegorz Łapanowski.

Majonez to jeden z najbardziej popularnych sosów na całym świecie. Kochają go całe pokolenia za jego uniwersalność i smak, który wzbogaca prawie każdą potrawę. Najczęściej jednak spotykany jest jako dodatek do różnych sałatek, a także w towarzystwie jaj - przez co stał się nieodłącznym elementem Świąt Wielkanocnych.

Ciekawostka: Trudno ustalić kto i w jakim czasie wynalazł ten smakowity dodatek. Najwięcej tropów jednak prowadzi do Hiszpanii, do miasta Mahón, gdzie Francuzi odnieśli zwycięstwo nad Brytyjczykami w jednej z bitew. To właśnie na cześć zwycięstwa, marszałek Francji nazwał tak wynaleziony wtedy przez siebie sos.

PRZEPIS na majonez

Składniki:

• 1 żółtko

• 1 całe jajko

• 1 łyżeczkę musztardy

• 2 łyżeczki soku z cytryn

• 300 ml oleju rzepakowego

• sól

• pieprz

• szczyptę cukru do smaku

• dla chętnych cynamon lub świeże zioła

Przygotowanie

Majonez najlepiej przygotować w wysokim, wąskim naczyniu. Dzięki temu większość kuchni pozostanie czysta, gdy zaczniemy go ubijać.

Żółtko i jajo ucieramy z musztardą i sokiem z cytryny. Następnie cienkim strumieniem wlewamy (ciągle ubijając) około 300 ml oleju, tak żeby powstała jasna emulsja. Doprawiamy całość solą i pieprzem, a także cukrem. Do domowego majonezu możemy dodać odrobinę cynamonu lub posiekane ulubione, zioła.

Najistotniejszym czynnikiem, który sprawia, że majonez ma idealną konsystencję jest odpowiednie połączenie wszystkich składników z tłuszczem. Ten proces nazywamy „emulgacją”, czyli łączeniem się dwóch niemieszalnych substancji (gdzie przynajmniej jedna jest cieczą) w trwałą emulsję. Odpowiednie zmieszanie składników sprawi, że sos będzie miał trwałą, ale elastyczną konsystencję idealną do sałatek czy wielkanocnych jaj. Tak przygotowany majonez przechowujemy w lodówce, w zamkniętym naczyniu, aby zachował swoje właściwości.

Warto pamiętać, że olej rzepakowy zawiera wysoki poziom witaminy E, która jest świetnym przeciwutleniaczem – dzięki temu majonez przygotowany na jego bazie dłużej zachowa świeżość.

Porada eksperta

- Do przygotowania majonezu należy używać świeżych i wysokiej jakości produktów. Idealnie sprawdzą się jajka od kur z wolnego chowu oraz olej rzepakowy, który długo utrzymuje świeżość dzięki bardzo dobrej stabilności – to podstawa majonezu – podpowiada znany kucharz, Grzegorz Łapanowski.

Zwłaszcza rafinowany (oczyszczony) olej rzepakowy idealnie nadaje się do wyrobu świątecznego majonezu, ponieważ jest neutralny w smaku i zapachu. To doskonałe źródło kwasów Omega-3 (ALA) i Omega-6 (LA), które pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Poza tym olej rzepakowy warto podawać dzieciom, gdyż niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe ALA i LA są potrzebne dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju.