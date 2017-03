Przyjmuje się, że mazurki to niskie placki wykonane z różnych gatunków ciasta, przeważnie na kruchym spodzie, pokryte warstwą masy orzechowej, migdałowej, serowej z dodatkiem bakalii, zwykle lukrowane. Uwielbiają je zarówno dorośli, jak i dzieci. Dlatego, jeśli dotychczas nie piekliście mazurka, najwyższy czas to zmienić. W stawianiu pierwszych kroków z pewnością pomoże Wam najnowsza propozycja firmy TERMISIL - żaroodporna forma do pieczenia tart ze szkła TERMISIL o średnicy 28 cm.

PRZEPIS na MAZUREK dla kawoszy i czekoladoholików

Składniki na spód:

200 g mąki zwykłej + 50g mąki krupczatki

1 jajko

1 łyżka kwaśnej śmietany

2 łyżki kakao

150g prawdziwego masła

50g cukru pudru

Składniki na nadzienie:

300g gorzkiej czekolady 60% lub mlecznej (jeśli zawartość kakao będzie powyżej 70% dodajemy dwie łyżki cukru, aby deser nie był gorzki)

250 ml kremówki

2 łyżki likieru kawowego

2 łyżki mocnego espresso

do masy świetnie pasują orzechy laskowe, suszona żurawina czy migdały.

2-3 łyżki cukru ( w zależności od tego czy lubimy bardziej słodko czy bardziej wykwintnie)

Składniki na krem:

100g mascarpone

350ml kremówki

2 łyżki cukru pudru

kakao i mielona kawa do posypania

bakalie do dekoracji

Wykonanie

Wyrabiamy ciasto kruche, układamy na tortownicy, robimy małe dziurki widelcem i wstawiamy do lodówki na min.30min. Wyjmujemy z lodówki, włączamy piekarnik i rozgrzewamy do 200°C (tarta w tym czasie dochodzi do temp. Pokojowej).Wstawiamy naczynie do nagrzanego piekarnika na 20 min. W tym czasie ciasto powinno się ładnie zarumienić. Wyjmujemy i studzimy. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Kiedy zacznie się rozpuszczać dodajemy cukier, espresso, likier i kremówkę. Co jakiś czas mieszamy. Kiedy masa będzie jednolita, zdejmujemy z ognia. Teraz możemy dodać ulubione bakalie (najlepiej orzechy laskowe). Gotową masę wylewamy na tartę. Wkładamy do lodówki na min. 2h, aż czekolada będzie całkowicie twarda. Robimy krem: Kremówkę ubijamy wraz z serkiem mascarpone i cukrem. Kiedy masa będzie sztywna, nakładamy na nasz mazurek. Posypujemy czekoladą, kawą i dekorujemy ulubionymi dodatkami.