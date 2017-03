Sposoby na białą kiełbasę na Wielkanoc - przepis nr 1: BIAŁA KIEŁBASA W PIWIE (z bloga kulinarnego oswajamy-kuchenke-mikrofalowa.bloog.pl)

Składniki:

- kilka kawałków białej kiełbasy - surowej lub parzonej,

- 3 duże cebule,

- szklanka jasnego piwa,

- pieprz, majeranek,

- łyżeczka suszonych warzyw,

- olej do smażenia.

Przygotowanie

Białą kiełbasę nacinamy w paski i smażymy na patelni na rozgrzanym oleju razem z pokrojoną w plastry cebulą. Gdy się przyrumieni, dodajemy piwo i dusimy do miękkości. Jeśli kiełbasa jest surowa, ten etap przygotowania dania powinien trwać nieco ponad pół godziny, jeśli parzona - wystarczy kilka minut. Pod koniec duszenia dodajemy suszone warzywa, pieprz i majeranek, ile kto lubi. Tak przygotowana biała kiełbasa to świetne danie na wielkanocne śniadanie - doskonale smakuje podana po prostu z chlebem.

Sposoby na białą kiełbasę na Wielkanoc - przepis nr 2: PASZTECIKI Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ i JAJKIEM (z bloga kulinarnego kawusia35.bloog.pl)

Składniki:

- 1 opakowanie ciasta francuskiego 275 g,

- 2 białe surowe kiełbasy,

- 7 jajeczek przepiórczych,

- 1 czubata łyżeczka ostrej musztardy,

- 1 jajko do posmarowania pasztecików.

Przygotowanie

Rozmrażamy ciasto francuskie. Mięso z kiełbasek wyciskamy z osłonek do miski. Dodajemy musztardę i przyprawy według uznania. Dokładnie mieszamy. Jajka gotujemy na twardo, a później obieramy i studzimy. Piekarnik rozgrzewamy do temperatury 150-160 stopni. Blachę do pieczenia wykładamy pergaminem.

Rozmrożone ciasto należy lekko rozwałkować, a następnie dużą szklanką wykroić 14 kółek. 7 kółek ułożyć na blaszce. Każde jajeczko oblepić masą mięsną, nadajac jej kształt klopsików. Układać po jednym na kółku z ciasta. Brzegi ciasta posmarować roztrzepanym jajkiem. Pozostałe krążki należy lekko rozciągnąć, a następnie przykryć nimi kulki mięsa. Docisnąć dokładnie brzegi ząbkami widelca. Każdy pasztecik nakłuć szpikulcem w paru miejscach. Wierzch posmarować jajkiem i obsypać majerankiem.

Wstawić do piekarnika na 40-45 minut. Gotowe paszteciki powinny mieć złocisty kolor.

Po wyciągnięciu z piekarnika paszteciki z białą kiełbasą i jajkiem zostawiamy na 10-15 minut. Zdejmujemy z blaszki i podajemy z białym barszczem lub żurkiem.

