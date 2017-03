Równie pyszna a mniej kaloryczna. Oto pascha wielkanocna z obniżoną zawartością tłuszczu i cukru. Do jej przygotowania nie potrzeba mąki, dlatego polecamy ją również osobom na diecie bezglutenowej. Cukier zastąpiony jest łatwiej przyswajalną fruktozą, co sprawia, że pascha ma niski indeks glikemiczny. Idealny deser nie tylko na Wielkanoc. Na zdrowie!

Niskokaloryczna pascha wielkanocna

Składniki:

10 jajek

1,5 kg sera białego (kremowego lub mielonego - odciśniętego z wody i serwatki)

100 g fruktozy (alternatywa zdrowsza od cukru)

Suszone morele

Przyprawy do smaku: wanilia, rum, cytryna

Przygotowanie

Za pomocą miksera dokładnie ubić jajka z fruktozą. Posiekać morele. Do ubitych jajek dodać morele, ser i przyprawy smakowe. W przypadku nadmiaru wilgoci dodać więcej moreli lub rodzynek, które wchłoną wodę lub dodać odrobinę mąki (osoby na diecie glutenowej powinny dodać mąkę lub skrobię bezglutenową lub mąkę ryżową). Piec w wysmarowanej olejem brytfance w temperaturze 180 stopni przez 20 minut. Następnie zmniejszyć temperaturę do 160 stopni i piec kolejnych 30-40 minut (do pożółknięcia i lekkiego zbrązowienia paschy - wyglądem przypomina sernik ). Po ostygnięciu umieścić w lodówce. Spożywać na zimno.

Uwaga! Osoby na diecie bezglutenowej powinny pamiętać o sprawdzeniu, czy przyprawy smakowe (np. cukier waniliowy) nie zawierają glutenu.