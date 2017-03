Jednym z najpopularniejszych wielkanocnych ciast jest baba piaskowa. Wspaniale wygląda na stole, a jej wersja mini to najczęściej wkładane ciasto do koszyczka ze święconką. Jest krucha i nie za słodka, dlatego smakuje każdemu.

Baba w perełkach

Zwykle zdobimy ją polewą czekoladową lub lukrem. A gdyby udekorować ją wyłącznie cukrem? Na przykład cukrem puderem, lub cukrem o grubej granulacji. Przykładem tego ostatniego jest cukier perlisty Cukru Królewskiego, który kształtem przypomina małe, nieregularne perełki. Jego zaletą jest to, że możemy nim ozdabiać ciasta zarówno przed, jak i po pieczeniu, gdyż nawet pod wpływem wysokiej temperatury nie zmienia on konsystencji i koloru. Może posłużyć nam jako wyłączna dekoracja ciasta, ale możemy posypać nim również polewę czekoladową, na której wspaniale się prezentuje.

Baba piaskowa - baba trzcinowa

Jeśli chcemy nieco odmienić samą recepturę naszej piaskowej baby, możemy do wyrobienia ciasta wykorzystać cukier trzcinowy w miejsce białego. Sekretem cukru trzcinowego jest melasa. Nadaje ona zarówno napojom, które nim słodzimy, jak i wszelkim przyrządzanym z jego wykorzystaniem daniom czy wypiekom delikatnie miodowy smak i aromat, który czasem określany jest również jako karmelowy.

Oto przepis:

BABA PIASKOWA

1 – 2 foremek (zależnie od wielkości)

Składniki:

125 g mąki pszennej

110 g margaryny

1/4 szklanki cukru trzcinowego w opakowaniu Tetra Rex „Cukier Królewski”

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej

1/3 szklanki cukru pudru „Cukier Królewski”

2 łyżeczki wody

3 krople aromatu pomarańczowego

Białko z 3 jaj

Żółtka z 2 jaj

1 czubata łyżeczka cukru waniliowego

1 płaska łyżeczka kakao

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Szczypta sody



Dekoracja:

Polewa czekoladowa

Cukier perlisty „Cukier Królewski”

Sposób wykonania:

Foremki smarujemy tłuszczem i oprószamy mąką pszenną. 100g margaryny ucieramy z cukrem pudrem „Cukier Królewski” i aromatem pomarańczowym. Następnie dodajemy żółtka i dalej ucieramy. Do przygotowanej masy dodajemy mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Osobno ubijamy białka z cukrem trzcinowym na sztywną pianę. Całość mieszamy.

2/3 ciasta przekładamy do foremki a do pozostałej 1/3 dodajemy kakao, sodę, wodę i resztę tłuszczu po uprzednim jego roztopieniu. Po dokładnym wymieszaniu, ciasto z kakao wlewamy do foremki, na środek znajdującego się tam już ciasta jasnego. Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Pieczemy około 45 minut. Po ostygnięciu, babę dekorujemy polewą czekoladową i posypujemy cukrem perlistym.