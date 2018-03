Zajączki, pisanki i żonkile? Jak najbardziej! Jak przekonuje Natalia Nowak, ekspert salonów Agata – klasyczne rozwiązania są zawsze mile widziane.

Graj w zielone i … różowe!

Klasyczną kombinacją kolorystyczną na Wielkanoc jest połączenie zielonego z żółtym. Choć taki zestaw barw najbardziej kojarzy się z wiosną i dodaje ciepła do każdego wnętrza, to warto przełamać tę klasykę kilkoma elementami dekoracyjnymi w kolorze pastelowego różu.

- Wielkanocna baza kolorystyczna jest dobrym punktem wyjścia do wprowadzenia dodatkowego, trzeciego koloru. Niektórzy stawiają na pomarańcz, my w tym sezonie proponujemy pastelowy róż. Najlepiej wprowadzić go poprzez dodatki, takie jak: serwetki, figurki czy pisanki. Niewielkim kosztem odmienimy w ten sposób nasz świąteczny stół – mówi Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.

Postaw na dodatki



Nie jest tajemnicą, że najprostszym sposobem na ożywienie wielkanocnego stołu jest wprowadzenie dodatków kojarzących się ze świętami. W salonach Agata można znaleźć mnóstwo inspirujących propozycji: ceramiczne figurki zajączków czy kurczaczków pomogą wyczarować odpowiednią atmosferę bez generowania dużych kosztów. Oprócz typowo świątecznych dodatków można też postawić na bardziej uniwersalne elementy, takie jak zielona patera czy biało-żółty dzbanek. Wtedy produkty będą nam służyć jeszcze długo po śniadaniu wielkanocnym.

- Często figurki dekoracyjne występują w kompletach. Warto zdecydować się na jeden styl i być konsekwentnym w doborze produktów, aby uniknąć niepotrzebnego chaosu estetycznego. W tym sezonie bardzo modne są dekoracje i produkty inspirowane sztuką składania papieru origami – dodaje Natalia Nowak.

Bez względu na to, na jaką kolorystykę stołu wielkanocnego postawisz w tym roku, pamiętaj o tym, aby bawić się swoją kreatywnością i stylem angażując w to swoich najbliższych. Wspólne przygotowania do świątecznego śniadania są jednym z najważniejszych elementów budujących magię tych wyjątkowych, rodzinnych chwil.