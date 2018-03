W tym sezonie stół wielkanocny przechodzi metamorfozę. Stylistki Westwing prezentują najnowsze trendy, dzięki którym wyczarujesz piękną kompozycję

W kolorach tęczy

W tym roku świąteczną atmosferę możemy osiągnąć wprowadzając do domu kolory tęczy, która w religii chrześcijańskiej jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi, odpowiednikiem pokoju i harmonii. Jej siedem barw nie tylko współgra z symboliką Wielkanocy, ale również stanowi zastrzyk energetyczny dla każdego wnętrza. Nie obawiaj się nasyconych kolorów – to wyznacznik budzącej się po zimie wiosny.

Takie odcienie najpiękniej będą prezentować się w towarzystwie stonowanych barw. Turkusowo-żółta zastawa stołowa zestawiona z białym obrusem z pewnością zachwyci gości. Co więcej, nietuzinkowy design wybranych przez stylistki Westwing produktów sprawi, że będziesz mógł je wykorzystać również podczas innych uroczystości.

Błyszczące święta

Mogłoby się wydawać, że blask srebra i złota to atrybut zimowych kompozycji. Nic bardziej mylnego! Barwy te niezwykle efektownie będą prezentować się jako oprawa wielkanocnego stołu. - Trendy lubią się przenikać. W tym roku, oprócz klasycznych kryształowych szklanek, kieliszków i pater, warto wprowadzić do domu wielkanocny odpowiednik bombek – wiszące szklane jajka. Można je powiesić na pomalowanym białą farbą bukiecie gałązek lub żyrandolu zawieszonym nad jadalnianym stołem. W ten sposób wielkanocna aranżacja zyska wyjątkowy i zarazem bardzo stylowy charakter – mówi Marta Suchodolska, dyrektor kreatywna Westwing.pl.

Tradycja w barwach pasteli

Jesteś zwolennikiem tradycyjnego wystroju? Ta propozycja z pewnością trafi w Twój gust! Główną rolę odgrywają tu romantyczne, pastelowe kolory, które idealnie wpasowują się w wiosenną stylistykę.

Pistacjowa maselniczka z uchwytem w kształcie koguta lub zabawna dekoracja w postaci zająca to tylko kilka z wielu propozycji, które przygotowały stylistki Westwing. - Pastelowe odcienie wspaniale pasują do wielkanocnego stołu. Ale pastelową zastawę warto używać przez całe lato. Pastele to jeden z najmodniejszych trendów sezonu, okrzyknięty przez projektantów mody jako Ice cream tones – dodaje Marta Suchodolska.