Patrząc na zdjęcia pary z wczorajszej imprezy, nie można mieć wątpliwości co do łączącego tych dwoje uczucia. Narzeczeni byli tak blisko siebie, jak tylko się dało. Psychologowie związków na pewno powiedzieliby, że to dobrze wróży ich relacji... Też tak myślicie?