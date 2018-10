Burza w Sieci wybuchła po tym, jak dziennikarka "Gazety Wyborczej" Adriana Rozwadowska opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych post ze zdjęciem telewizora, na którym oglądała dziś rano "Dzień dobry TVN". Jeden z ostatnich materiałów wydania nazwano "Po co kobietom pieniądze" (można go obejrzeć na stronie dziendobry.tvn.pl), a do dyskusji na ten temat zaproszono Katarzynę Pawlikowską, Odetę Moro i Joannę Jabłczyńską. Dziennikarce nie spodobał się nie tylko pytanie z paska, na którym widniał tytuł rozmowy, ale także infantylne wypowiedzi celebrytek, a przede wszystkim zajmowanie się tematem rodem ze średniowiecza.

Screen z postu na Facebooku Adriany Rozwadowskiej / Facebook

Jak się szybko okazało, Rozwadowska nie była osamotniona w odczuciach na temat materiału ze śniadaniówki. Pod jej postem szybko pojawiło się wiele komentarzy, w których ludzie nie szczędzili słów krytyki pod adresem TVN ogólnie, a także prowadzących dzisiejsze wydanie programu.

Oto kilka najmocniejszych komentarzy:

Niedobrze się robi. A ten pasek to już szczyt spierdolenia. Zwizualizowałem sobie zarzyganego janusza w brudnym podkoszulku zadającego to pytanie. No szkoda jeszcze, że nie dodali "na dziwki nie chodzo, wudy nie hlejo to po co im piniondze"...

A w następnym odcinku: "Po co mężczyznom mózg?"

Nie wierzę, TVN na serio na pasku zapytał "po co kobietom pieniądze?"?? Po co dziennikarzom z tvnu rozum?

No właśnie! Przez chwilę zastanawiałem się, czy ten pasek nie powstał w jakimś generatorze memów i chyba powstał - w tvn.

Ojeeeej, jestem taka głupiutka. 3,99 to 3 złote, hihihi, jak śmiesznie. "Kobiece DNA" - raczej wielkie DNO. Wolę w telewizji Kuchnię TV i programy Planete czy Nat Geo Wild.

(pisownia oryginalna - przyp. red.)

