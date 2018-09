Skąd ten zachwyt? Wszystko za sprawą oryginalnej biżuterii, którą można było dostrzec na szyi pani sędzi. Ozdoba wykonana z małych kostek to wyraz sprzeciwu wobec działań dokonywanych przez partię rządzącą, ocenianych jako łamanie zasad Konstytucji. Czarne litery na białych koralikach układają się w wymowy napis KONSTYTUCJA - taki sam, jaki pojawia się na koszulkach noszonych przy różnych okazjach przez przeciwników obozu rządzącego.

Trudno wprawdzie o profesjonalne zdjęcie, na którym byłoby widać panią prezes w tej oryginalnej biżuterii, ale screeny z obrazów emitowanych w TVN w zupełności wystarczają internautom do tego, by się nimi dzielić i wyrażać uznanie dla pani profesor. Zdjęcie udostępniają zarówno anonimowe osoby, jak i postaci znane z przestrzeni publicznej - np. Żaneta Gotowalska z "Gazety Wyborczej". Z komentarzy do tych postów można się też dowiedzieć, że w podobnym naszyjniku pokazywała się już pani poseł Kidawa-Błońska.

Ludzie starają się też dowiedzieć, gdzie można kupić taką ozdobę.

Zainteresowanym posiadaniem naszyjnika możemy podpowiedzieć, że bardzo łatwo wykonać go samodzielnie. Koraliki z literami i sznureczki do produkcji autorskiej biżuterii są dostępne np. w sklepach online.