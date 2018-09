Ada Fijał jest osobą niezwykle ciepłą, otwartą i kontaktową, a jako zodiakalna waga intuicyjnie dąży do zgody i harmonii. Aktora przyznaje, że również na swojej drodze zazwyczaj spotyka osoby empatyczne i życzliwe.

– Chyba mam szczęście do ludzi w ogóle – przyznaje. – Waga bardzo lubi ludzi, to taki znak, który jest bardzo otwarty na ludzi, i ja do tej pory nie miałam sytuacji, w których kobieta podkładałaby mi nogę. Staram się przyciągać dobrą energię i chyba mi się to udaje, bo do ludzi mam naprawdę szczęście w życiu – mówi aktorka.

Aktorka przyznaje, że czuje się szczęśliwa i spełniona zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Od lat tworzy udany związek z Piotrem Walczyszynem, jest też mamą 4-letniego Antosia.