- To jest taki efekt, który w psychologii nazywamy "złudzenie sprawiedliwego świata". To założenie, że jeśli komuś coś się źle przydarzyło, to na pewno na to zasłużył. Nam nie mieści się w głowie, że ktoś mógł zrobić wszystko dobrze i spotkało go coś złego - powiedział specjalista.