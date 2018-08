W Polsce stale rośnie liczba rozwodów – z danych GUS wynika, że w 2017 roku rozstało się 65 tys. małżeństw, czyli ponad 20 tys. więcej niż trzydzieści lat wcześniej. Psychologowie są zdania, że emocje po rozwodzie można porównać do bólu towarzyszącego śmierci bliskiej osoby. Kobiety mogą odczuwać gniew, spadek własnej wartości, potrzebę izolacji od ludzi, wreszcie utratę sensu życia. W nowym programie TVN Style Agata Młynarska będzie wspierać rozwódki w odbudowie ich świata i przywracać im wiarę we własne możliwości.

– Program będzie poświęcony wszystkim dziewczynom, które myślą, że rozwód to koniec świata, a ja chcę powiedzieć, że świat się na rozwodzie nie kończy, a czasem nawet dopiero zaczyna się po rozwodzie, ponieważ można odkryć nowe możliwości w sobie – mówi dziennikarka.

Gwiazda jest przekonana, że rozpad małżeństwa może się stać szansą na samorozwój i zbudowanie nowego, równie satysfakcjonującego, a czasem nawet bardziej udanego życia. Dlatego w programie „Ex-tra zmiana” przeprowadzać będzie całkowite metamorfozy uczestniczek – zmianie ulegnie nie tylko wygląd kobiet, lecz także kształt ich otoczenia poprzez rearanżację wnętrz, w których mieszkają. Agata Młynarska będzie pełnić rolę przewodniczki, pomagającej rozwódkom odnaleźć radość życia i przeprowadzającej je przez kolejne etapy procesu emocjonalnej rekonwalescencji.

– Sama przez to przeszłam, wiem, jak bardzo ważne jest to, żeby na nowo w siebie uwierzyć, żeby druga osoba wyciągnęła do ciebie rękę, żeby czasami głupi talerz, który ci przypomina dawne czasy, odważyć się stłuc, w sposób symboliczny zamknąć pewien etap, żeby zmienić się trochę i wyjść do ludzi, żeby spojrzeć na siebie na nowo – mówi gwiazda.

Dziennikarka twierdzi, że osobiście doświadczyła bólu po rozpadzie małżeństwa i przeszła przez wszystkie etapy rozwodowej żałoby. W czasie kariery dziennikarskiej spotkała ponadto wiele małżeństw przeżywających kryzys, choćby w programie „Zmiana pełną parą”, który robiła dla stacji TLC. Uważa, że każdy dziennikarz powinien mieć zdolności psychoterapeuty i być otwartym na innych ludzi i ich problemy. Magazyn „Ex-tra zmiana” stanowić będzie jednak zmianę nie tylko dla jego uczestniczek, lecz także dla samej gospodyni, Agata Młynarska pojawi się bowiem na antenie TVN Style.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że staliśmy się częścią TVN, a właściwie TVN stał się częścią Discovery, w którym mam przyjemność pracować od ponad 2 lat. Jest to dla nas fascynujące i zawsze przyglądałam się TVN, podziwiałam, była to bardzo inspirująca konkurencja i cieszę się ogromnie, że teraz będę tworzyć jeden z kanałów, czyli TVN Style – mówi gwiazda.

To kolejna zmiana w zawodowym życiu dziennikarki w ciągu kilku ostatnich lat. Po odejściu z TVP została dyrektorem ds. rozwoju stacji TLC, gdzie musiała uczyć się całkowicie nowych dla niej obowiązków i odmiennego stylu pracy. Gwiazda podkreśla, że dzięki temu poznała sposób działania wielkich międzynarodowych koncernów medialnych, nauczyła się współdziałać z zespołami zagranicznymi oraz pracować przede wszystkim w języku angielskim. Twierdzi, że człowiek stale powinien być otwarty na nowe możliwości. Obecnie wraca do tego, co zawsze lubiła najbardziej, czyli rozmów z ludźmi, te jednak również nie będą takie jak dawniej, media zmieniają się bowiem wraz ze społeczeństwem i postępem technicznym.

– Żyjemy w czasach internetu, konfrontuję się z nowym pokoleniem jako osoba prowadząca, często może dla nich nawet nieznana, bo to, że jestem 30 lat w mediach, wcale nie znaczy, że jestem znana przez młodych ludzi. To jest dla mnie ekscytujące, to jest ogromne, nowe wyzwanie, nowe otwarcie, sposób komunikowania, to jak mówisz, to jak ich słuchasz, to jest ciekawe, tego się cały czas człowiek musi uczyć – mówi Agata Młynarska.