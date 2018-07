Redakcja Dziennik.pl

Przygotuj się wieczorem

Poranki bywają stresujące zwykle dlatego, że towarzyszy im pęd i nadmiar porannych obowiązków. Przygotowanie śniadania, poranna toaleta, makijaż i fryzura, do tego wybór i prasowanie ubrań, pakowanie torby do pracy, sprawdzanie maili i wiele innych. Aby uniknąć niedoboru czasu, a co za tym idzie biegu i stresu, warto przygotować co się dzień wcześniej. Spakowanie niezbędnych rzeczy już wieczorem to doskonałe rozwiązanie, które daje nam więcej czasu rano, ale też spokój, że na pewno wszystko mamy. Podobnie jest z ubraniami. Najwięcej czasu rano zajmuje ich wybór. Zamiast stać przed szafą i zastanawiać się co włożyć, zróbmy to dzień wcześniej. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także skomponować idealną stylizację.

Nastaw się na dobry dzień

Dobry dzień nie może obejść się bez dobrej muzyki. Tuż po przebudzeniu warto więc włączyć radio lub playlistę na aplikacji streamingowej, czy też płytę ze swoją ulubioną muzyką. Aby w deszczowy dzień nie popadać w melancholię, która spowoduje, że będziemy chcieli tylko wrócić do łóżka i zaszyć się pod kołdrą, wybierzmy energetyczne piosenki, które nas obudzą i dodadzą energii. Doskonałym rozwiązaniem jest wybór muzyki motywującej, w której tekst mówi, że np. jesteśmy szczęśliwi, nie mamy nic do stracenia, czy lubimy swoje życie. Znakomicie sprawdzą się tu piosenki takie, jak np. Nazywam się niebo Natalii Przybysz, Nic do stracenia Mroza czy Szczęście jest blisko Andrzeja Piasecznego. Wybór dobrej muzyki może okazać się doskonałym tłem do pysznego śniadania i ćwiczeń.

Nie chodź głodna

Najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. To ono reguluje i pobudza nasz metabolizm, daje energię na cały dzień i jego doskonały początek. To ono jest pierwszą przyjemnością jaką możemy sprawić sobie w ciągu dnia. Czy jest coś przyjemniejszego niż piękny słoneczny poranek, zapach świeżo mielonej kawy i chrupiącego pieczywa? Do tego dobra muzyka, chwila lenistwa i moment tylko dla siebie. Czas na przebudzenie i rozpieszczenie pysznościami. Jeśli dodatkowo wstaniemy wcześniej, tak aby w spokoju przygotowywać śniadanie, móc zjeść je niespiesznie, w łóżku czy na tarasie, pokochamy poranki. Doskonałym startem dla głodnych wiedzy i informacji będzie poranna prasówka. Czytanie codziennych gazet i/lub kolorowej prasy z pewnością pobudzi mózg do funkcjonowania.

Rozpędź organizm

Doskonałym rozwiązaniem na szybkie i przyjemne przebudzenie jest poranny trening. Nawet jeśli nie lubisz ćwiczyć i unikasz siłowni jak ognia, kilka porannych ćwiczeń nada dniu tempa i doda energii. Poranny trening poza tym, że spowoduje szybsze przebudzenie organizmu, wzmacnia nasze ciało. Już kilka ćwiczeń pomoże utrzymać je w dobrej kondycji, wzmocnić mięśnie brzucha czy nasz kręgosłup, dzięki czemu mniej odczuwać będziemy siedzenie przez cały dzień przy komputerze. A co najważniejsze, podczas treningu wytworzą się endorfiny, które, jak wiadomo, są hormonami szczęścia.

Śpij dobrze

Poranek z pewnością będzie udany, jeśli obok wdrożenia powyższych zasad, przede wszystkim się wyśpimy - najlepiej w wygodnej, miękkiej i doskonałej jakości piżamie. Dzięki temu każda kobieta może w nocy czuć się komfortowo i sobą, a kiedy wstanie rano, zobaczyć w lustrze fajną babkę, wyluzować się i cieszyć porankiem.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki sleepless in Warsaw.