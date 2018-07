Gościem w kawalerce Łukasza Jakóbiaka był Jacek Walkiewicz. Psycholog odpowiedział na pytanie: czy szczęśliwym się jest, czy tylko się bywa?

- Na co dzień się chyba nikt nad tym nie zastanawia. Do szczęścia potrzebny jest jeszcze jakiś rodzaj ducha, czegoś, co jest niedotykalne, o czym ludzie wspominają, że kiedyś było, że była wspólnota i ludzie inaczej się ze sobą porozumiewali, rozmawiali, mieli więcej czasu dla siebie - powiedział.

Dlaczego warto doceniać małe rzeczy?