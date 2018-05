Załóż piżamę i zdejmij maskę

Kiedy wychodzimy z domu staramy się wyglądać dobrze. Przez osiem godzin w pracy, kiedy wielu z nas musi spełniać wymogi panującego w biurze dress-code’u, nasz wygląd jest nienaganny. Wiąże się to z codziennymi porannymi przygotowaniami. Kąpiel, układanie włosów, makijaż, do tego wyprasowane, zestawione w przemyślany sposób ubrania, szpilki i najmodniejsza torebka. Tak samo wygląda to po pracy. Czy to na treningu, na który kupujemy specjalne, oddychające ubrania, czy na kolacji z partnerem, kiedy nasz wizerunek musi być perfekcyjny, czy na imprezie z przyjaciółkami, gdy chcemy czuć się seksownie. Po czym wracamy do domu, zmywamy makijaż, zdejmujemy z siebie wszystkie modne i piękne ubrania, aby do snu założyć… No właśnie, co? Kierując się wyborem piżamy, nie myślimy o tym, żeby biust wyglądał na większy, a pupa na bardziej jędrną. Piżama powinna pozwalać nam być sobą, bez masek, udawania i grania, bez poprawiania samej siebie. Każda z nas jest inna, każda potrzebuje więc piżamy dopasowanej do jej stylu i potrzeb.

To cała ja

W czym więc najczęściej śpimy i co ten strój może o nas powiedzieć? Można wyróżnić kilka podstawowych typów kobiety „śpiącej”.

Gwiazda – wybiera koronkowe i jedwabne koszule nocne. Mile widzianym elementem są falbanki. Koszulkę uzupełnia stylowym peniuarem lub szlafrokiem. Włosy związuje tak, aby przed snem wyglądać naprawdę dobrze, a w ciało wciera pachnące balsamy. Jej sypialnia jest luksusowa, obok łóżka stoją zapachowe świece, a do snu czyta biografię Audrey Hepburn. Chciałaby być taka jak ona, a na śniadanie chodzić do Tiffany’ego. To niezwykle kobiecy typ potrzebujący adoracji. Zwykle będący w związku, bo jak taka delikatna kobieta ma radzić sobie sama? W łóżku delikatna. Nie ma tu mowy o wyuzdaniu.

Dandyska – na co dzień ma minimalistyczny styl, a do snu wybiera męskie atłasowe piżamy. Jej nocny look to koszula i spodnie w stonowanych kolorach, a do tego aksamitne loafersy. To typ, który co rano czyta dziennik i prasuje swoją doskonale skomponowaną stylizację, zwykle białą lub czarną. Nie używa kwiatowych, lekkich perfum, a jej dom ma designerski wystrój. Męski typ, który z umalowanymi na czerwono ustami staje się femme fatale, pożądaną i gorącą kochanką.

Zakochana – dziewczyna, która ma najprzystojniejszego faceta na świecie i jest w nim szaleńczo zakochana. Mieszkają osobno, więc ona podkradła mu jakąś część garderoby i to właśnie w niej śpi. Sypia zatem w jego koszulce, koszuli, spodenkach czy bokserkach, nie ma to dla niej znaczenia. Ważne, że jest jego. Obok łóżka ma oczywiście wspólne zdjęcie, a dzień zaczyna od smsa z serduszkiem. Kiedy się spotkają, kochają się gdzie się da.

Zmarzluch – to typ, który marznie nawet latem. Śpi więc w miękkich, bawełnianych piżamach z długimi rękawami i spodniami. Jej piżama to nocna wersja dresu. Nieco cieńsza, nieco lżejsza, jednak w formie niemal identycznej. Piżamę uzupełnia grubymi skarpetami, a pierwsze co robi po przebudzeniu to kubek gorącej kawy, z którym wraca pod kołdrę. Czeka tam na nią on, ciepły miś – pluszowy lub całkiem ludzki, który by ją rozgrzać i zdjąć z niej skarpety musi się porządnie nastarać.

Wyluzowana – wybiera to, w czym jest jej naprawdę wygodnie. Jest trochę seksownie, trochę dziewczęco, trochę zalotnie, a trochę sportowo. Zwykle śpi w szortach np. wiązanych na fikuśną kokardkę, do tego ma top na ramiączka lub z krótkim rękawem. Przed snem pije zdrowy koktajl, ale przegryzie też ciastko i obejrzy maraton ulubionego serialu. Nie przejmuje się tym, jak wygląda przed snem, jest wyluzowana, jednak nie jest ignorantką. Ma dom, w którym wiszą zdjęcia przyjaciół, a do łózka przybiega normalny facet, z którym wszystko robi się fajne.

Wyzwolona – śpi oczywiście nago. Czy jej tak ciepło i wygodnie? Nie ma to znaczenia! Nago czuje się najseksowniej i niczym nieskrępowana. Przed snem tańczy słuchając hitów, które przypominają jej szalone wakacje na festiwalu muzycznym. Pod prysznicem śpiewa, a chodząc rano nago po mieszkaniu nie zwraca uwagi, że nie zasłoniła okna i sąsiedzi mogą zaglądać. Przecież jest u siebie. Po jej mieszkaniu kręci się również partner, nagi lub prawie nagi, to on robi jej śniadanie po gorącej i namiętnej nocy.

Ignorantka – typ, który w nocy nie ma stylu. Śpi w tym, co ma pod ręką. Stylu prawdopodobnie nie ma również w ciągu dnia. Bo czy ktoś, kto śpi w tym, co leży najbliżej łóżka, jest pod ręką, może wiedzieć co lubi, kiedy szykuje się do wyjścia z domu? Jej szafa to chaos, jest tam wszystko, co jej się podoba, jednak połowy rzeczy nigdy nie założyła, bo nie pasują do niczego innego. Na śniadanie je to, co ma aktualnie w lodówce. Ser? Niech będzie. A do picia tylko woda? Będzie zdrowo. Jej facet, jeśli jest, wyprowadza właśnie psa, we wczorajszym tiszercie, bo był pod ręką.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki sleepless in Warsaw.