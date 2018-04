Karl Lagerfeld w ogniu krytyki za wywiad dla francuskiego magazynu „Numéro”. Stwierdził w nim, że modelki są głupimi, toksycznymi i wstrętnymi istotami .

Dodał, że jeśli nie chcą zdjąć spodni podczas sesji zdjęciowych, to nie powinny pracować w branży i iść do klasztoru . Nawiązał tym do modelek, które mówiły o problemie molestowania w modelingu . Skrytykował też cały ruch #MeToo .

Jego słowa spotkały się z reakcją m.in. Model Alliance - organizacji broniącej praw modelek. Jej założycielka stwierdziła, że projektant lekkomyślnie oddalił problem istniejący w branży modowej . Lagerfelda skrytykowała również Rose McGowan.