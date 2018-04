Małgorzata Potocka podkreśla, że związek to nie tylko uniesienia i piękne chwile. To przede wszystkim wiele żmudnych obowiązków, którym każdego dnia trzeba sprostać. Rutyna nie powinna jednak wziąć góry nad uczuciami.

– Nie ma przepisów na miłość, na rutynę w związku. Po prostu trzeba obserwować drugiego człowieka, trzeba obserwować siebie i wtedy, kiedy nas coś męczy czy nudzi, to my to sami musimy to zmienić, wymyślić coś innego, coś nowego. Trzeba zrywać z nudnymi rytuałami – mówi agencji Newseria Małgorzata Potocka, aktorka.

Zdaniem aktorki rytuały niejako kotwiczą nas w związku, ale nie tworzą przyjaznych ram dla bliskości. Powtarzalność pewnych zachowań może sprawić, że uczucie szybko się wypali. Trzeba więc starać się zaskakiwać partnera i niezależnie od wieku czy nadmiaru obowiązków pozwolić sobie od czasu do czasu na spontaniczność i nutkę szaleństwa.

– Nie znoszę reguł, nie znoszę czegoś takiego, że musi być posprzątane albo musi być załatwione, wypada tak zrobić albo wypada siak – po prostu tego w sobie nie mam, więc nie rozumiem takich ludzi, którzy są skrępowani kajdanami rzeczywistości i sami sobie te kajdanki zakładają. Po prostu trzeba chcieć coś zmienić i tyle, mówimy nie – nie robię sprzątania, zakupów, tylko biorę drugą osobę za rękę i mówię: chodź, idziemy potańczyć, albo chodź, kupujemy last minute i uciekamy gdzieś na weekend albo wsiadamy w pociąg, na rower – mówi Małgorzata Potocka.

Małgorzata Potocka podkreśla, że wspólna praca czy podzielanie zainteresowań mogą sprzyjać rozwojowi związku, ale dobrze jest też, jeśli każdy z partnerów ma też swój kawałek świata, do którego w każdej chwili może uciec, by odpocząć od codzienności. Dużym niebezpieczeństwem dla związku jest natomiast milczenie. Trzeba więc rozmawiać, zarówno o błahych sprawach, jak i o swoich oczekiwaniach i potrzebach względem drugiej osoby.