Odpowiednio dobrana i dopasowana kolorystycznie do sytuacji garderoba może nam bardzo pomóc oraz otworzyć wiele drzwi. Barwa niesie za sobą liczne emocje i skojarzenia, jest to jeden z najsilniejszych wysyłanych sygnałów. Za jej pomocą można zbudować pozytywne pierwsze wrażenie w urzędzie, na rozmowie kwalifikacyjnej czy spotkaniu z klientem lub wręcz przeciwnie – spowodować, że zostaniemy negatywnie odebrani i nasze szanse na załatwienie danej sprawy drastycznie spadną.

SZARY

Kolor szary jest neutralny, a stosowany w umiarze nie posiada konkretnego znaczenia. Ubranie w szarym kolorze idealnie nada się, kiedy chcemy załatwić urzędową sprawę. Przez swoją neutralność pokazuje, że nie mamy złych zamiarów, co budzi pozytywne skojarzenia u rozmówcy i może pomóc w przypadku załatwiania sprawy w urzędzie. Należy jednak uważać, żeby nie przesadzić z ilością szarości w ubiorze, gdyż może to spowodować, że będziemy odbierani jako osoby niepewne siebie, zmęczone i zestresowane. Dobrym pomysłem jest przełamanie szarego ubioru dodatkami w bardziej wyrazistych kolorach – będziemy wtedy sprawiać wrażenie opanowanych i kontrolujących sytuację.

CZARNY

Kolejnym kolorem, który jest niezwykle istotny w przypadku ważnych spotkań jest czarny - klasyczny i elegancki. Nie należy jednak przesadzać z czernią, gdyż wiążą się z nią negatywne skojarzenia – budzi grozę, kojarzy się z tajemnicami oraz żałobą. Mimo wszystko kolor ten użyty z umiarem, na przykład pod postacią czarnej marynarki lub spodni czy też spódnicy w będzie wyznacznikiem dobrego smaku, a nie negatywnych zamiarów.

BIAŁY

W przypadku ważnych biznesowych spotkań koniecznie należy założyć koszulę – pierwszy wyznacznik profesjonalizmu. Jednak wbrew powszechnej opinii, dobrze gdyby nie była ona biała. Ten kolor zarezerwowany jest na ważne, rodzinne wydarzenia. W przypadku koszul, które chcemy założyć na spotkanie biznesowe ich kolor powinien być neutralny i jasny, na przykład jasny beż lub błękit. Oczywiście istotne jest także to, żeby były dopasowane, wyprasowane oraz czyste. W przypadku koszuli na ważne spotkanie, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn, odradza się jaskrawe, rzucające się w oczy kolory.

NIEBIESKI/GRANATOWY

Te kolory doskonale sprawdzają się tam, gdzie najważniejsza jest wiarygodność. Niebieski bez względu na odcień to kolor, który kojarzy się pozytywnie – z niebem, bezpieczeństwem, piękną pogodą. Kolory te są często wykorzystywane przez polityków, w celu wzbudzenia zaufania wśród wyborców. Błękitna koszula lub granatowa marynarka doskonale sprawdzi się także w przypadku pracowników banków lub prawników, czyli we wszystkich tych zawodach, gdzie liczy się zaufanie petenta.

CZERWONY, POMARAŃCZOWY, ŻÓŁTY, ZIELONY

W przypadku takich ciepłych i mocno energetycznych kolorów zalecane jest użycie ich zaledwie jako akcenty. Wyrazisty akcent kolorystyczny w postaci np. czerwonej broszki u kobiet lub bordowego krawatu u mężczyzn. Taki dodatek może skupić uwagę rozmówcy oraz zdyscyplinować go. Najważniejszy jednak jest umiar i umiejętne dopasowanie do sytuacji, w której się znajdziemy.

- Kolor to pierwsze, co widzimy i na tej podstawie wyrabiamy sobie opinię na temat rozmówcy, bez względu na to czy jest to biznesowy partner, petent w urzędzie czy nasz pracodawca. Bez względu na to czy jesteśmy tego świadomi czy nie – kolor naszej garderoby w pierwszej kolejności buduje nasz wizerunek. Myślę, że warto poświęcić chwilę na dobór odpowiedniej kolorystyki, bo dzięki niemu może więcej zarobić lub podpisać intratny kontrakt – mówi dr Marek Borowiński, Shop Doctor.