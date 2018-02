Jak wynika z sondy „Walentynki 2018 według Polaków”, 85% kobiet biorących udział w badaniu deklaruje, że obchodzi Walentynki. Dla Pań najważniejsze w święcie zakochanych jest jego celebrowanie z drugą połówką – 33% odpowiedzi, udany wybór prezentu – 28%, dobry pomysł na spędzenie tego dnia – 20% oraz przyjemne zaskoczenie partnera – 19%.

Ponad połowa zapytanych Polek liczy na miły, walentynkowy wieczór we dwoje, aż 27% na wyznanie miłości, a nawet oświadczyny. 14% Pań jako zdeklarowane romantyczki czeka na list miłosny, kartkę, piosenkę lub wiersz. Tylko 2% otwarcie mówi, że liczy w Walentynki przede wszystkim na udany seks.

Na jakie walentynkowe upominki czekają kobiety?

Upominki są nieodłącznym elementem celebrowania dnia zakochanych. Co trzecia zapytana kobieta zdradziła, że najlepszym upominkiem walentynkowym jest nietypowa niespodzianka, przygotowana przez drugą połowę, na przykład intymna sesja zdjęciowa, romantyczny masaż czy wspólny wypad do modnego ostatnio Escape Roomu. Panie, jak widać po wynikach sondy preferują prezenty w formie przeżyć niż upominki materialne.

- W dobie przesytu gadżetami, coraz częściej sięgamy po niespodzianki w formie przeżyć, które dają możliwość spełnienia marzeń naszej ukochanej lub ukochanego. Jak wynika z naszych obserwacji, zarówno Panie jak Panowie są coraz odważniejsi w organizowaniu walentynkowych niespodzianek, bo zdają sobie sprawę, iż najgłębiej w pamięci pozostają upominki, które mają w sobie element zaskoczenia. Stąd rosnące zainteresowanie na Walentynki takimi nietypowymi atrakcjami jak: intymna sesja zdjęciowa, romantyczny lot awionetką czy wizyta w Escape Roomie – komentuje Grzegorz Rożalski z serwisu Prezentmarzeń.

Na drugim miejscu wśród preferowanych przez Panie prezentów walentynkowych pojawia się bielizna, a na trzecim kolacja przygotowana przez partnera. Wśród najgorszych upominków według Pań pojawiają się zabiegi na odchudzanie – 52% deklaracji, maskotki – 20% oraz gadżety erotyczne – 18% wskazań.

Kto jest lepszym pomysłodawcą walentynkowych niespodzianek?

Według sondy 31% kobiet i 47% panów wskazuje, iż zdecydowanie mężczyźni są lepszymi pomysłodawcami walentynkowych niespodzianek, ponieważ to oni zawsze muszą udowadniać miłość. Co więcej, 28% mężczyzn przyznaje się, iż boi się zawodu partnerki i dlatego musi być pomysłodawcą ciekawych niespodzianek na walentynkowy wieczór.

Walentynki - szansa i zagrożenie dla związku

Walentynki mają zarówno wielu sympatyków jak przeciwników, ale odgrywają istotną rolę w pielęgnowaniu relacji damsko – męskich. 43% zapytanych Pań mówi wprost, iż nie może się obyć bez święta zakochanych, bo to impuls do zrobienia czegoś pozytywnego i szczerego dla ukochanej osoby, a 27% uważa, iż to święto miłości, zaangażowania i bliskości. Inaczej to święto postrzegają osoby samotne, dla których Walentynki to rozczarowanie i przypomnienie o braku drugiej połówki. Tylko 14% zapytanych kobiet otwarcie stwierdza, że może zrezygnować z Walentynek, które postrzega jako kicz, tandetę i niepotrzebne nerwy.

Co trzecia Polka postrzega Walentynki jako zagrożenie dla związku, gdyż otwarcie przyznaje, iż kobiety przywiązują dużą wagę do tego święta, a mężczyźni nie zawsze potrafią sprostać ich oczekiwaniom. Według 43% nieudane Walentynki mogą być kropką nad „i” , kiedy w związku się nie układa.

* W materiale wykorzystano dane z analizy krzyżowej pochodzące z badania „Walentynki 2018 według Polaków” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń w styczniu br. na próbie 1843 respondentów. W badaniu w formie sondy uczestniczyło 1125 respondentek.