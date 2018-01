Z tekstu dowiadujemy się m.in. o tym, że dziennikarka w przeciwieństwie do wielu gwiazd telewizji ma kontakt z "realnym światem" i nie są jej obce problemy zwykłych ludzi, a przede wszystkim kobiet. Wcale nierzadko zdarza się, że Polki nawiązują z nią osobisty kontakt i proszą o pomoc w podejmowaniu ważnych dla siebie decyzji lub organizacji ważnych przedsięwzięć, dzięki którym zmieniają na lepsze swoją najbliższe otoczenie.

Dorota Wellman opowiedziała o tym, co jej zdaniem decyduje dziś o samopoczuciu kobiet i z czego panie są najbardziej dumne. To właśnie w tym kontekście został poruszony temat sytuacji finansowej Polek, która bardzo często nie jest zadowalająca, a to przekłada się na wiele aspektów codziennej egzystencji.

Opowiadając o swoich przemyśleniach na ten temat, dziennikarka przytoczyła historię kobiety, która dzięki bardzo ciężkiej pracy zdołała zapewnić dobre warunki życia swojemu dziecku, mimo że nie zarabiała fortuny. Opowiadając tę historię, Wellman powiedziała: "Szlag mnie trafia, gdy w DDTVN mam opowiadać o zabiegu na twarz za 800 złotych. Wielu kobietom w Polsce taka kwota musi przez miesiąc wystarczyć na jedzenie. Trzeba pamiętać, jakie są realia."

Prawda, że trudno się z nią nie zgodzić...?