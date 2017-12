Uwielbiamy całować. Dla jednych to po prostu miłe, dla innych stanowi dowód zaufania lub oznakę przywiązania do drugiej osoby. Dla 57 procent polskich użytkowniczek aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta w wieku 18-35 lat całowanie to wręcz hobby! Doktor Rafael Wlodarski z Uniwersytetu w Oksfordzie, który od lat bada psychologię całowania, uważa jednak, że to coś znacznie ważniejszego. – W ten sposób kobiety sprawdzają, czy potencjalny partner spełnia ich wymagania – pisze „Psychology Today”.

Zęby ważniejsze od twarzy i ust

Według badań opublikowanych w piśmie „Evolutionary Psychology”, czynnikiem, który najbardziej zachęca kobiety do całowania, są zadbane, czyste zęby potencjalnego partnera. Dla ok. 200 przebadanych studentek są one ważniejsze niż usta, twarz i ogólna budowa ciała. Faceci, dbajcie o zęby – nie tylko dla zdrowia!

Facetom chodzi o jedno?

Badanie tych samych naukowców, ale przeprowadzone na znacznie większej grupie – 1041 studentek i studentów – ujawniło, że dziewczyny chcą przez całowanie „ocenić” partnera, sprawdzić, czy do siebie pasują, doprowadzić do relacji, a potem ją utrzymywać (i – całując – wciąż oceniać, czy wszystko gra). A faceci? „Przywiązują mniejsze znaczenia do całowania, zwłaszcza z krótkoterminowymi partnerami, i wydają się używać całowania do zwiększenia prawdopodobieństwa zainicjowania stosunku seksualnego” – czytamy w podsumowaniu badania zatytułowanego „Sex Differences in Romantic Kissing Among College Students: An Evolutionary Perspective”. Stereotypy kłamią?

Buziak? Fuuuj!

Zachód ubóstwia całowanie.

– Ludzie nie wstydzą się już całować się w przestrzeni publicznej. Takie wzorce widzimy we wszystkich hollywoodzkich filmach i coraz łatwiej łamiemy tabu. O preferencjach związanych z całowaniem np. podczas pierwszej randki bez skrępowania piszą nasze użytkowniczki. Dzięki temu chcą uniknąć późniejszych nieporozumień – mówi Dagmara Kawa z ZaadoptujFaceta. - We Francji, gdzie znajduje się siedziba portalu, z całowaniem na powitanie związana jest cała etykieta: kto kogo całuje pierwszy, jakiego zwrotu można użyć, aby wyrazić przyzwolenie, w jakim regionie kogo wypada całować – w niektórych tylko osoby tej samej płci i dzieci, w większych miastach po prostu wszystkich. Nie jest rzadkością widok dwóch mężczyzn, którzy witają się, dotykając policzkiem policzek kolegi, wykonując charakterystyczny „cmok” - dodaje.

Jednak, jak dowodzi raport badaczy z University of Nevada i Indiana University, jako Zachód jesteśmy mniejszością! Naukowcy przyjrzeli się miłosnym pieszczotom 168 społeczeństw na całym świecie i dla większości z nich (54 procent) wizja stykania ust jest po prostu… obrzydliwa!

Tymczasem codzienne całowanie dobrze działa na zdrowie i samopoczucie – to potwierdzony fakt. W tradycji polskiej, ale nie tylko, świąteczne całowanie pod jemiołą gwarantuję udany związek. Choć sama musisz zadecydować, jakie jest twoje podejście do buziaków i z czym czujesz się najbardziej komfortowo, na pewno warto uczcić w jakiś sposób Międzynarodowy Dzień Pocałunku!