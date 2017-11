Najpopularniejsze zabawy andrzejkowe to wróżenie z liści herbacianych i lanie wosku. Niegdyś osoby zajmujące się przewidywaniem przyszłości, potrafiły przepowiedzieć pannie, jaki będzie jej przyszły mąż oraz kiedy go pozna. Dzisiaj, wróżenie stanowi element zabawy, który pozwala „przepowiedzieć” nie tylko przyszłość dotyczącą wybranka, ale również nowe znajomości, podróże itp.

Wróżenie z fusów

Chcąc dobrze przygotować się do tej zabawy, należy zaopatrzyć się w dobrej jakości herbatę liściastą. W końcu poza samymi liśćmi, ważny jest również jej smak i aromat, gdyż wróżyć można dopiero wtedy, gdy, wszyscy wypiją zawartość kubka. Warto więc postawić na czarną, cejlońską herbatę, która swoim smakiem umili wieczór.

Potrzebne produkty:

• Herbata Akbar Pure Ceylon

• Kubek

• Podstawka lub mały talerzyk

Przebieg zabawy:

Herbatę parzymy w kubku przez 3-5 minut. Każdy uczestnik zabawy wypija swój napój, a kubek z pozostałymi na dnie liśćmi herbacianymi przekręca nad talerzykiem tak, aby liście mogły swobodnie spaść i utworzyć jakiś kształt. Co przypomina? Serce może oznaczać poznanie miłości lub zamążpójście, góry pewne trudności, a samochód dalekie podróże. Kształty można dowolnie intepretować tak, aby zabawa była udana dla każdego.

Lanie wosku

To wróżba, która również polega na interpretowaniu kształtów, ale tych rzuconych na ścianę w formie cienia.

Potrzebne produkty:

• Wosk

• Garnek do roztopienia wosku

• Miska z zimną wodą

• Klucz z dużą dziurką

• Latarka

Przebieg zabawy:

Wosk roztapiamy w garnuszku. Kiedy będzie już płynny, trzymając w ręku klucz przelewamy go przez dziurkę do miski z zimną wodą. Zastygłe kształty ustawiamy tak, aby padające światło z latarki pozwoliło rzucić cień na ścianę. Co możemy wywróżyć? Gwiazda może symbolizować powodzenie i szczęście, dom poczucie bezpieczeństwa i rozwiązanie ostatnich problemów, a moneta nagły przypływ gotówki.