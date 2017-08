Jak rozumiemy tę intymność i który jej poziom jest dla nas tak wyjątkowy, że uznajemy go za specjalne wydarzenie, od którego liczymy początek związku? Czy jedno wydarzenie może tak znacząco wpływać na nasze wybory, podejście do związku? Portal randkowy MyDwoje przebadał ponad 700 odpowiedzi udzielonych przez kobiety i mężczyzn w badaniu "Który pierwszy raz jest dla Ciebie najważniejszy?". Oto, co mówili single o najbardziej wyjątkowych momentach w ich życiu.

Co czwarta kobieta pamięta swoje pierwsze „Kocham Cię”

Który z „pierwszych razów” jest dla nas najważniejszy? 26% zapytanych singielek twierdzi zgodnie, że najmocniej w pamięci pozostaje im pierwsze „kocham Cię” - wyznanie miłości. Dla wielu pań istotne znaczenie ma również pierwsze spotkanie z ewentualnym partnerem. To właśnie do niego przygotowuje się starannie 22% pań, które potem przechowuje wspomnienie tego szczególnego pierwszego razu w pamięci do końca życia. Za najważniejsze wydarzenie w relacjach damsko-męskich 15% kobiet uznaje moment pierwszego pocałunku. Według badaczy z uniwersytetu w Teksasie wspomnienie pierwszego romantycznego pocałunku pozostaje na zawsze w pamięci każdego z nas. Możemy przywołać aż 90% szczegółów dotyczących okoliczności tej sytuacji. 18% pań za najważniejszy uznaje pierwszy dotyk lub pierwszy spacer za rękę, który może być odczytywany jako publiczna deklaracja zawarcia związku. Tylko 5% pań najstaranniej w swoich wspomnieniach przechowuje detale związane z pierwszym kontaktem seksualnym, a 6% kobiet pierwszą rozmowę o przyszłości, rodzinie, ślubie.

Mężczyźni zapamiętają pierwszą randkę i kontakt fizyczny

Okazuje się, że panowie do tematów damsko-męskich podchodzą bardzo romantycznie, szczególnie mocno wspominając pierwszą randkę, aż 24% panów deklaruje ją jako najważniejszy pierwszy raz z ukochaną. Mężczyźni uważają również, że znaczące jest pierwsze wyznanie miłości (16%). Panowie z przyjemnością wspominają także kontakt fizyczny – pierwszy pocałunek (19%), pierwszy seks (12%). Na długo w myślach co dziesiątego pozostaje również moment pierwszego dotyku. Dla 7% z nich dużym wydarzeniem jest pierwszy publiczny spacer za rękę ze swoją wybranką. Widać, również panowie przywiązują dużą wagę do publicznych deklaracji. Niesamowitym wydarzeniem jest pogłębienie tej deklaracji i obietnica wspólnej przyszłości pojawiająca się w trakcie pierwszej rozmowy o przyszłości i rodzinie.

Urlop we dwoje, flirt online czy wspólne zamieszkanie nie pozostają w pamięci na długo

Co ciekawe, najmniej kobiet i mężczyzn przywiązuje wagę do wspólnie spędzonych wakacji. Jedynie 3% z nich stwierdza, że tego typu przeżycie jest na tyle spajające, że powinno być wspominane szczególnie. Podobna sytuacja dotyczy początków wspólnego życia, jakim jest pierwszy dzień wspólnego mieszkania. Tylko 1% celebruje go w sposób wyjątkowy. Za wydarzenia mniej godne uwagi respondenci uznali także początki relacji. Tylko 3% zapytanych jako znaczący wymienia pierwszy flirt online, a mniej niż 1% pierwszy wspólne selfie i post.

Pierwszy raz to początek fascynującej drogi

Okazuje się, że niezależnie od płci przywiązujemy największą wagę do sytuacji w realu, które spowodowały wzrost bliskości między nami a partnerem, pierwszej randki. Czy tylko pierwszy raz jest w tym przypadku ważny? Na pewno emocje pierwszego razu się nie powtórzą. Między dwojgiem partnerów jest to sytuacja wyjątkowa i niezależnie czy chodzi o dotyk, rozmowę, seks czy pocałunek wyjątkowość pierwszego razu będzie trudna do podrobienia. Nie znaczy to jednak, że kolejne podejścia będą mniej ekscytujące. Wszystko zależy od nas i ważne, byśmy pamiętając o tym celebrowali każdy moment intymnej bliskości.

Potwierdza to opinia Andrzeja Rutowskiego, psychologa i terapeuty małżeńskiego.

- Intymność najbardziej cementuje związek. Stopniowe wzajemne odkrywanie ciała i psychiki najsilniej pogłębia wzajemną więź i jest podstawą tego, by kochać trwale - mówi ekspert. - Poznawanie kształtów, reakcji, uczenie się ciała na pamięć, nigdy nie może się znudzić, jeśli tylko te ciała połączyła wzajemna fascynacja. W psychice człowieka jest tyle piękna, tyle głębi, nasze uczucia, doznania, są tak fascynujące, że można się nimi zachwycać w nieskończoność. Drugiego człowieka nigdy nie jesteśmy w stanie poznać do końca, dlatego proces wzajemnego poznawania nigdy nie może się znudzić. Potrzebny jest jeden warunek – wzajemne otwarcie, czy wzajemne otwieranie się, wzajemne dawanie siebie całego/całej - dodaje.