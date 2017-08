Goszczący jakiś czas temu w kawalerce Łukasza Jakóbiaka psychoterapeuta Jacek Santorski stwierdził, że relacja zaczynająca się od kryzysu, który zostanie przerobiony, ma większe szanse na przetrwanie niż ta, w której jest duża idealizacja, zakochanie.

- To dotyczy także związków biznesowych, przyjacielskich. Chodzi o to, żeby być otwartym na to, że kryzys się może zdarzyć - dodał.