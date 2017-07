W badaniu wzięło udział prawie 24 tysiące respondentów z całego świata. Najbardziej spontaniczni okazali się Szwajcarzy – aż 41% zadeklarowało, że zdarzyło im się nawiązać romans w trakcie wakacji. Chętnie romansują także Włosi i Hiszpanie, którzy równocześnie są zaliczani do najbardziej atrakcyjnych nacji. Wygląd i powodzenie zdecydowanie sprzyjają nawiązywaniu przelotnych wakacyjnych znajomości.

Jak odpowiedzieli Polacy? Dokładnie 30% z ankietowanych rodaków flirtowało na wakacjach. Z przeprowadzonych badań wynika także, że najbardziej powściągliwe narodowości to te, które powszechnie uważane są za najbardziej otwarte, m.in. Amerykanie (23%) i Australijczycy (22%).

Kto podoba się Polakom?

- Od kilku lat przeprowadzamy badanie opinii, pytając naszych respondentów, która z nacji jest najbardziej atrakcyjna. Po raz pierwszy w ankiecie uwzględniliśmy także Polaków. Aż 36% ankietowanych wskazało, że najbardziej pociągają ich rodacy. Niestety, wbrew powszechnej opinii, nasza słowiańska uroda nie jest zbyt popularna wśród innych krajów. Tylko 4% pozostałych narodowości wskazało Polaków jako najbardziej atrakcyjnych - mówi Marta Krywult, Online Marketing Manager w momondo.

Z kolei największym powodzeniem pod względem wyglądu cieszą się Włosi – wskazało ich aż 22% ankietowanych. Pokrywa się to także z opiniami Polaków. Badanie pokazało, że Polacy zdecydowanie cenią sobie południową urodę i styl bycia osób z krajów śródziemnomorskich. Według respondentów z naszego kraju największym powodzeniem cieszą się obywatele Włoch i Hiszpanii (odpowiednio 30% i 34% głosów). W stosunku do pozostałych przebadanych narodów jesteśmy zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwi. Najmniejszą popularnością wśród Polaków cieszą się Belgowie, których wskazało zaledwie 1% ankietowanych. Z kolei tylko 2% respondentów z Polski przyznało, że podobają im się Rumuni, Austriacy i Duńczycy, a 3% wskazało Niemców oraz Chińczyków.

Gdy druga połówka jedzie bez nas…

W czasie wakacyjnych wyjazdów chętniej nawiązujemy przelotne znajomości, w związku z tym postanowiliśmy zapytać, co poszczególne narodowości myślą o samotnych wyjazdach partnerów. Na czele najbardziej przeciwnych temu typowi urlopów znaleźli się Rumuni – 65%, Turcy – 63%, a także Polacy. 59% ankietowanych rodaków uważa, że partner lub partnerka nie powinni wyjeżdżać bez swojej drugiej połówki, tylko 21% nie widzi w tym żadnego problemu. Z drugiej strony, ufamy wspólnym znajomym – tylko 27% ankietowanych (w tym 23% Polaków) zadeklarowało, że nie zgadza się, by ich partnerzy podróżowali z przyjaciółmi przeciwnej płci. Niektórzy ankietowani mają zupełnie inne podejście do tego typu podróży, 53% Turków i 51% Brazylijczyków nie czuje się komfortowo, gdy ich partnerzy wyjeżdżają z przyjaciółmi przeciwnej płci.