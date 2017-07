Kilka dni przed wyjazdem na urlop zaczynamy odczuwać ekscytację, ale i nerwowość. Skupiamy się na spakowaniu niezbędnych rzeczy, ostatnich zakupach, planowaniu trasy dojazdu czy wycieczek. Jednak wyjeżdżając na dłużej, zwłaszcza za granicę, warto pomyśleć o dodatkowych czynnościach, które w niespodziewanych sytuacjach losowych, pozwolą na szybką reakcję i uniknięcie dodatkowych problemów. Oto, jakie rady dla wyjeżdżających za granicę ma Marta Pogorzelska-Gałach z HolidayCheck.pl.

1. Wyjeżdżając na urlop samochodem, sprawdźmy czy jest w pełni sprawny, czy mamy aktualny przegląd, czy posiadamy niezbędne ubezpieczenia. Większość z nas posiada GPS, który prowadzi nas w podróży, jednak nie zaszkodzi mieć ze sobą mapę drogową. Sprawdźmy też, jakie obowiązują przepisy ruchu drogowego w kraju, do którego się udajemy jak i w krajach, przez które będziemy przejeżdżać. Co więcej, dowiedzmy się też jakie musi być wyposażenie samochodu w danym państwie (kamizelki odblaskowe, gaśnice z homologacją, apteczka, trójkąt, itp.).

2. Zabezpieczmy się na wypadek utraty dokumentów – nigdy nie trzymajmy wszystkich dokumentów, pieniędzy, biletów i kart płatniczych w jednym miejscu. Utrata dostępu do pieniędzy oraz dokumentów pozwalających na powrót, może w najgorszym razie oznaczać nawet noc pod chmurką! Warto wcześniej sprawdzić dane kontaktowe do konsulatu i to jak do niego w razie czego dotrzeć. Należy koniecznie mieć skan dokumentów w swojej skrzynce mailowej. Także po zrobieniu fotografii do paszportu plik ze zdjęciem umieśćmy na własnej poczcie, skąd będzie można je wydrukować nawet w hotelowym business center. Nie wszędzie znajdziemy fotografa, który od ręki wykona odpowiednie zdjęcie do dokumentów, a jeśli dodatkowo skradziono nam pieniądze – i tak nie mielibyśmy czym za nie zapłacić. Pod ręka trzymajmy kopie dokumentów a oryginały schowajmy. Dodatkowo, warto mieć spisane np. w telefonie lub w innym miejscu, numery dokumentów, ponieważ w przypadku kradzieży, jeśli zginą też karty płatnicze, ich zastrzeżenie wymaga często podania numeru dowodu osobistego.

3. Wykupmy ubezpieczenie – w zależności od rodzaju wyjazdu i od tego czy będziemy aktywnie uprawiać sporty (np. wspinaczki, nurkowanie) warto w takim zakresie wykupić polisę. Wyjeżdżając na wakacje z biurem podróży często ubezpieczenie jest już w pakiecie. Sprawdźmy jednak kwoty polis i zakresy ochrony. Nie pokrywają one często kosztów ewentualnej hospitalizacji nawet w połowie. Jeśli będziemy podróżować po krajach należących do UE warto wyrobić kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego). Podróżując samochodem w krajach spoza UE pamiętajmy o Zielonej Karcie.

4. Dostęp do pieniędzy – noszenie przy sobie dużej gotówki nie jest bezpieczne. Z jednej strony trzymajmy ją w kilku miejscach, z drugiej – miejmy do niej dodatkowo dostęp przez karty płatnicze. Sprawdźmy jednak jakie są prowizje za płatności bezgotówkowe oraz wypłaty z zagranicznych bankomatów. Coraz więcej banków oferuje karty z niewielkimi opłatami stałymi za te czynności lub nawet rezygnuje z prowizji.

5. Nigdy, nawet wyjeżdżając na krótko, nie zapominajmy o telefonie i ładowarce do niego. Warto pomyśleć także o powerbanku, który w przypadku braku dostępu do prądu, będzie dodatkowym źródłem energii dla telefonu. Posiadanie telefonu jest kluczowe w sytuacji utraty dokumentów, problemów na trasie czy chęci skorzystania z polisy. Zapewnia też dostęp do internetu.

6. Ustalmy, komu powierzymy opiekę nad naszym mieszkaniem czy domem podczas wyjazdu. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu majątku, gdyż według statystyk, to właśnie w sezonie urlopowym następuje znaczący wzrost włamań i kradzieży.

7. Jeśli przyjmujemy na stałe ważne dla naszego życia i zdrowia leki wyjeżdżając, weźmy ich więcej niż tylko odliczoną dawkę na planowaną długość wyjazdu. W przypadku niespodziewanego przedłużenia pobytu (utrata dokumentów, awaria samochodu, opóźnienie lotu, itp.) posiadanie tej nadwyżki będzie bardzo istotne.