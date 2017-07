Oto, co radzi trenerka Izabela Sowińska-Bajon, ekspert Kreacji Ciała.

1. Postaw sobie wyraźne cele

Wyraźne wytyczenie celu pobudza nas do działania, pozwala na spełnienie marzeń, realizację planów, a także jest siłą motywującą. Jeśli zrealizujemy założony cel, wtedy poprawia nam się nastrój, podnosi się poczucie własnej wartości oraz zwiększają się szanse na uzyskanie kolejnych osiągnięć. Pamiętajmy, że osiągnięcie swoich planów wymaga czasu, dlatego na początku pozwólmy sobie na małe kroki. Początki, to nic innego jak praca nad sobą, nad swoimi przekonaniami oraz nad pokonywaniem barier. Kiedy zaczniemy myśleć w inny sposób, zmieni się nasze zachowanie i nie będziemy zdawali sobie sprawy, kiedy sami nauczyliśmy się dokonywać tak dobrych wyborów, a także postępować w tak efektywny sposób. Odblokujmy swój potencjał, bo każdy ma go w sobie.

2. Zacznij doceniać siebie

Jeśli sami nie nauczymy się doceniać siebie, nie liczmy na to, że zrobi to ktoś inny. Ludzie traktują nas tak, jak my sami traktujemy siebie. Dlatego nie wprowadzajmy w kompleksy samych siebie, podkopując swoje własne poczucie wartości. Dostrzegajmy w sobie dobre strony, zaangażowanie i wysiłek, nawet jeśli zdarzają się porażki. Pochylmy się nad problemem, zastanówmy się i nabierzmy dystansu do siebie. Analizujmy wydarzenia nie po to, by wpędzać się w poczucie winy, tylko po to, by uczyć się na błędach. Nikt nie jest idealny. Należy zatem docenić siebie i otaczający świat za to, jaki jest w rzeczywistości. Im więcej posiadamy pozytywnych myśli na swój temat, tym bardziej jesteśmy zadowoleni z naszego życia i relacji.

3. Pracuj nad nawykami

Nasze życie jest określane przez nawyki. Niektóre z nich są dobre, a niektóre złe. Te pierwsze podnoszą komfort życia, drugie zaś wpływają negatywnie na jego poziom. Jak pozbyć się złych nawyków? Sekret tkwi w poznaniu własnych zalet i wad oraz silnej chęci zmiany podejścia do swojego życia oraz chęci zmiany na lepsze. Zmiana nawyków niewątpliwie wymaga samodyscypliny i czasu. Przykładowo nie podoba nam się nasze ciało, ale myślimy o tym, zajadając się słodkimi batonikami lub kolejną paczką niezdrowych chipsów? Wyrzućmy je i sięgnijmy po jabłko czy marchewkę. Szkodliwe nawyki są ciężkie do wyplewienia, ale wszystko jest możliwe, wystarczy tylko się trochę postarać.

4. Postaw na zdrowe odżywianie się

Nadchodzące zmiany będą wymagać od nas dużych pokładów energii. Komfort życia jest bezpośrednio związany z tym, co się spożywa, dlatego warto większą uwagę poświęcić swojej diecie. Puste kalorie – słodkie cukierki, gazowane napoje, kaloryczne fast foody – zdecydowanie nie są dobrym pomysłem. Chcąc poprawić jakość swojego życia postawmy na zdrową i oczyszczającą dietę, która pomoże nam odzyskać równowagę, oczyścić organizm, usunąć szkodliwe toksyny i poprawić jakość życia. Zmniejszmy swoje porcje i ograniczmy je do minimum czterech posiłków dziennie, jedzmy więcej warzyw (szczególnie tych zielonych), owoców oraz pijmy więcej wody, najlepiej z niską zawartością sodu.

5. A może sport?

To może być jazda rowerem, bieganie czy fitness. Dzięki uprawianiu sportu można zadbać o zdrowie, poprawić swój wygląd oraz poczuć się lepiej. Spróbujmy zatem spędzić aktywnie każdy dzień dostosowując trening do swojego trybu pracy i możliwości. Pamiętajmy, że każda aktywność fizyczna jest dobra. Ważne, by wykonywać ją regularnie i co najważniejsze, żeby sprawiała nam przyjemność – w przeciwnym razie trudno będzie utrzymać motywację do działania.