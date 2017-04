Ile trwa „pierwsze wrażenie”?

Mówi się, że pierwsze wrażenie powstaje w naszej głowie po 11 sekundach. Podobno wpływają one tak głęboko na postrzeganie danej osoby, że mogą stanowić o dalszej relacji. Z pewnością kilka razy udało ci się zareagować pozytywnie lub negatywnie na osobę, której nie znasz. Wszystko dlatego, że mózg lubi porządkować nam życie i szuka skojarzeń. Jeśli spotkana osoba będzie przypominała ci w gestykulacji lub mimice kogoś, kogo już znasz i lubisz, będzie oczywistym, że dasz tej osobie większy kredyt zaufania, niż tej, która przypomina np. niesympatyczną sąsiadkę. Pierwsze wrażenie stanowią także wygląd, uśmiech, zapach czy tembr głosu.

Ubrać się, ale nie przebrać

Na forach internetowych i blogach często poruszana jest kwestia tego, jak ubrać się na pierwszą randkę. Oczywiście więcej dylematów związanych z wyglądem mają kobiety. Odwieczny, rozgorączkowany okrzyk: „Nie mam się w co ubrać”, słyszy garderoba niemal każdej kobiety szykującej się na wielkie wyjście. Mniejsze problemy mają z tym mężczyźni, którzy najczęściej stawiają po prostu na schludny wygląd. Bez względu jednak na wszystko pamiętaj, aby randkowy wizerunek podkreślał twoją osobowość, walory twojej sylwetki, a nade wszystko trzeba czuć się w nim wygodnie.

Dłonie, oczy, usta…

Często zdarza się, że kobiety w wąskim gronie, opowiadają o swoich wrażeniach po pierwszej randce. Mówią wtedy między innymi o wyjątkowych, fizycznych walorach spotkanego mężczyzny. Romantyczka najczęściej mówi o pięknych oczach i włosach, pragmatyczka wskazuje na nienaganną cerę spotkanego mężczyzny, a wolnomyślicielka na silne i pięknie umięśnione ręce. Jeśli jednak dziewczyna nie jest przekonana do jakości rozmowy i poczucia porozumienia – nawet uroda hollywoodzkiego amanta nie przekona jej do pójścia na kolejną randkę. Trochę inaczej sytuacja przedstawia się u panów. Niektórzy z nich na początku znajomości przedkładają wygląd kobiety nad relację z nią, uważając że kobieta powinna być reprezentacyjna.

Mowa ciała

Skrzyżowane dłonie, przygarbione plecy, uniesione barki, czy stopy ustawione w literę „V” palcami do siebie – to sygnały zdradzające fakt, że jesteś osobą nieśmiałą lub przestraszoną. Zacznij obserwować swoje zachowanie i postawę ciała. Co prawda odbiorca nie zawsze odczyta tego typu sygnały w sposób świadomy, ale możesz zrobić na nim wrażenie osoby zamkniętej w sobie i niepewnej siebie. Dlatego spróbuj kontrolować swoją postawę. Dodatkowo – wyprostowana sylwetka, spowoduje że po pewnym czasie „zaprogramujesz” siebie i spowodujesz, że naprawdę będziesz czuł się swobodniej i pewniej w towarzystwie innych ludzi.

Dialog czy monolog – oto jest pytanie

Sztuka prowadzenia swobodnej konwersacji, to nie lada umiejętność, zwłaszcza jeśli spotykasz się z kimś, o kim wiesz niewiele, a chcesz sprawić jak najlepsze wrażenie. Trzeba wykazać się nie tylko poczuciem humoru, ale też refleksem, wyczuciem, a czasem nawet dyplomacją. Jeśli na samym początku trudno ci zawiązać swobodną rozmowę – zacznij od zadawania niezobowiązujących pytań, możliwe że w pewnym momencie natrafisz na ulubiony temat swojego rozmówcy i on także nieco się rozluźni, mówiąc o przyjemnych dla niego rzeczach. Im dłużej i swobodniej będzie się wam rozmawiało, tym większa szansa na kolejne spotkanie. Pamiętaj jednak, aby nie zdominować spotkania własnym „ja”.

Wrażenie + rozmowa + „to coś”

Oprócz pierwszego wrażenia i rozmowy pozostaje jeszcze magiczne „to coś”, co jest na pograniczu sfery cielesnej i intelektualnej. Możliwe nawet, że jest to właśnie cudowne połączenie tych dwóch sfer, które powodują, że jesteśmy kimś absolutnie oczarowani. Niestety „tego czegoś” nie jesteśmy w stanie spreparować, czy wykreować. Ten element musi znaleźć w tobie druga osoba, na bazie swoich życiowych doświadczeń i wrażliwości.

Pierwsze wrażenie to tylko kilka sekund. Mogą one sprawić, że od razu kogoś polubicie, ale mogą też spowodować, że dana osoba dopiero po pewnym czasie będzie przez was zaakceptowana. Warto się nim sugerować, ale nie należy na jego podstawie budować ostatecznych opinii o danej osobie. Jeśli jednak dobrnęliście do końca pierwszej randki i całkiem miło się wam rozmawiało, to znak że oboje wywarliście na sobie dobre wrażenie i istnieje duża szansa na dalsze, wspólne spotkania.