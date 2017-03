... Portal randkowy MyDwoje zapytał singli, czego robić nie wolno, gdy chce się poznać partnera na poważnie przez randki internetowe.

Po pierwsze nie kłam!

Co przekreśli każdą nawiązaną znajomość? Zdecydowanie wykrycie kłamstwa. Czy zatem warto zmieniać swój wiek metrykalny, załączać zdjęcia z poprzedniej dekady i kreować się na człowieka o tysiącu zainteresowań i sukcesów? Single poszukujący miłości przez randki online są zgodni. Aż 39% kobiet i 28% mężczyzn poszukujących uczucia udziela cennej rady: nie kłam zmieniając swój wzrost, wiek, stan cywilny, zawód. To zdyskwalifikuje Cię, jako osobę godną zaufania i bardzo utrudni dalszą znajomość z oszukaną osobą. Kolejne 9% pań i 12% panów twierdzi, że najbardziej rozczarowuje opowiadanie zmyślonych, niestworzonych historii o swoich zainteresowaniach i doświadczeniu oraz osiągnięciach. Przy głębszym poznaniu bez trudu fakty te da się zweryfikować, a jeśli zdeklarowany amator wspinaczki okaże się przy najbliższej okazji zupełnym amatorem w tej dziedzinie... będzie wstyd i rozczarowanie. 10% singli i 5% singielek przestrzega, by nie załączać do Profilu obcych zdjęć np. modelek/ modeli z Internetu. Prawda i tak wyjdzie na jaw, a w porównaniu z ideałem ze zdjęcia możemy wypaść całkiem blado.

Nie obiecuj sobie tego, co nieosiągalne

Życie we dwoje to nie bajka, ani komedia romantyczna. Nie łudźmy się więc, że przystojny hollywoodzki aktor lub super modelka zejdą do nas wprost ze szklanego ekranu komputera. Użytkownicy MyDwoje podpowiadają, że warto zwrócić uwagą na dopasowanie osobowościowe, a nie powierzchowność i nie obiecywać sobie księcia na białym koniu, tudzież Julii Roberts - po prostu, by nie zostać rozczarowanym. To mocno podkreśla 9% kobiet i 12% mężczyzn. Około 3% Singli uważa również za denerwujące ocenianie ich przez obcą osobę przez pryzmat znaku zodiaku i odrzucanie z tego powodu szansy na satysfakcjonujący związek. 7% pań i 2% panów doradza również, by zbyt szybko nie łapać się na „czułe słówka” i obietnice oraz zachować rozsądek i nie podawać swoich danych kontaktowych obcym.

Postaw na netykietę i sympatyczne nastawienie

Użytkownicy doradzają również, by przestrzegać zasad netykiety i postawić na kulturalne zachowanie także w czasie randki online. 9% pań i 12% panów nie toleruje wulgarnych rozmówców, a 4% zapytanych nie ma ochoty na znajomość z osobą niecierpliwą lub natrętną. Poszukujących singli zniesmaczą również filmy i zdjęcia erotyczne, ukazujące nagość, którymi w sposób wątpliwy „reklamują się” niektórzy poszukujący miłości. 8% kobiet i 5% panów właśnie takich widoków nie życzy sobie najbardziej w momencie przeglądania ofert lub propozycji zapoznania. Kolejne 6% singielek i 5% singli nie uznaje flirtu na raz z kilkoma osobami – choćby dlatego, by nie pomylić imion i etapów zażyłości. Około 3% poszukujących nie odpowie na wiadomości zdawkowe, „oklepane” czy kopiowane. Od osoby zainteresowanej znajomością wymagają oni zdecydowanie chociaż marginalnego wysiłku, inwencji i indywidualnego podejścia.