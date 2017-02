Coco Chanel twierdziła, że "każda kobieta powinna mieć dwie cechy: klasę i urok”. Jednak okazuje się, że kobieta ma ich znacznie więcej. Większość z nich budzi podziw i zainteresowanie panów. To właśnie one przyciągają płeć przeciwną. Są jednak cechy, które działają dokładnie przeciwnie i potrafią skutecznie odstraszać do tego stopnia, że niejeden mężczyzna decyduje się na zmianę miejsca przebywania na to, "gdzie pieprz rośnie". Portal randkowy MyDwoje przebadał ponad pół tysiąca odpowiedzi udzielonych przez wolnych mężczyzn w badaniu "Jaka cecha kobiety najbardziej Cię zniechęca? ". Zobacz, jakie cechy pań najskuteczniej odpychają panów.

Dominacja i chorobliwa zazdrość

Czego w relacji może obawiać się ta silniejsza płeć? Czy jest coś czym kobiety mogą skutecznie pogrzebać marzenia o szczęśliwym związku? Okazuje się, że panowie są dość jednomyślni. Nie potrafią znieść kobiety zaborczej. 22% z nich nie pozostanie długo przy boku kobiety zazdrosnej, natomiast kolejne 19% jak ognia unikać będzie kobiety wymagającej, której głównymi cechami dominacja i kontrola. Żaden mężczyzna nie zniesie częstych spowiedzi, spędzania każdej sekundy razem oraz ciągłych pytań „Gdzie byłeś, z kim, dlaczego spóźniłeś się 15 minut?” Nie będzie inwestował też w związek z osobą, która nie rozumie jego potrzeby ciszy i samotności. Single poszukujący partnerki przez randki online oczekują raczej od swych wybranek zaufania i partnerstwa, dzięki którym będą mieli zapewnioną wolność oraz będą mogli udowodnić swoim partnerkom swoją uczciwość i zaangażowanie.

Niestabilność emocjonalna i plotkarstwo

Życie we dwoje to sztuka kompromisu i umiejętność tolerowania zachowań bliskiej osoby. Niestety, nie zawsze się jest to możliwe. Mężczyźni nie zaakceptują również drugiej skrajności, jaką dla nich okazuje się rozchwianie. Nie od dziś wiadomo, że kobiece nastroje bywają uciążliwe dla otoczenia, a próby ich okiełznania nie zawsze kończą się dobrze. Mężczyźni cenią sobie jasne zasady i stabilizacje, dlatego 15% z nich nie wyobraża sobie życia z neurotyczką, kobietą nieobliczalną cechującą się zbytnią wrażliwością, niestabilnością emocjonalną. Również gadatliwość i plotkarstwo są dla nich mocno odpychające (13% wskazań). Kobiety czują nieodpartą potrzebę, by każdy problem problem przedyskutować. Również szczegóły relacji z mężczyzną są tematem, którym niektóre panie z chęcią dzielą się nim z innymi. Zwierzanie się przyjaciółkom z sekretów związku jest dla ich partnerów nie do zniesienia.

Niewłaściwe prowadzenie domu i przesada

Panowie oczekują również, że kobiety we właściwy sposób będą potrafiły zająć się ich wspólnym gniazdem. Odstrasza ich zarówno nieumiejętność prowadzenia domu, np. gotowania (10%), jak i pedantyzm i ciągłe sprzątanie (5%). Mężczyźni nie lubią również zbytniego nadęcia w żadnym aspekcie wspólnego życia, dlatego kolejne 5% z nich nie zniesie, gdy ich ukochana jest zbyt seksowna, gdyż to budzi obawy o jej wierność. Obawiają się nie tylko zdrady, ale nie chcą również, by ich partnerka wywoływała zbyt gorące i jednoznaczne skojarzenia u innych mężczyzn. Panowie woleliby również uniknąć przesadnej aktywności, zatracenia w zainteresowaniach i zbytniego planowania (4%) oraz sytuacji, gdy kobieta jest zbyt egzaltowana - skomplikowana w swoich myślach i słowach, zbyt intelektualna lub złożona. O dziwo kobieta wyemancypowana, zarabiająca i samodzielna ma bardzo niewielu przeciwników. Zaledwie dwóch na stu panów nie potrafi zaakceptować samodzielnej kobiety i panie te wydadzą im się nieatrakcyjne.

Czego szukają mężczyźni

- Samotny mężczyzna szuka przede wszystkim partnerki, którą cechują: wyrozumiałość, uczuciowość, wrażliwość (na ich problemy), czułość, opiekuńczość, gospodarność - mówi psycholog Andrzej Rutowski, psycholog MyDwoje. - Czego szukają mężczyźni? Największą słabością mężczyzn jest ich przesadna miłość własna, przewrażliwienie na krytykę, przeczulenie na ujawnianie słabości, dlatego przyszła partnerka powinna być na to przygotowana. Mężczyźni chcą uchodzić za ludzi sukcesu, nieomylnych, bezbłędnych, twardych. Wytykanie im błędów przez kobiety jest dla nich nie do przyjęcia. Za to lubią, jeśli ich partnerka myśli, że, nawet jeśli błądzą, to w dobrej wierze - dodaje.

Z badania wynika, że mężczyźni nigdy nie zaakceptują partnerek, które nadmiernie ich kontrolują oraz nie cenią wartości takich jak zaufanie i szacunek w związku. Ich aprobaty nie zdobędą też panie niestabilne emocjonalnie i takie, które nie potrafią szczegółów pożycia zachować dla siebie. Panowie unikają również wszelakiej przesady i skrajności – w wyglądzie, dbałości o dom oraz sposobie bycia.