Już co piąty z nas jest singlem. Zamiast rozpaczać z tego powodu, warto spojrzeć na życie w samotności przez różowe okulary. Z kilku powodów.

Singielka nie musi żyć kompromisami

Życie w związku wymaga wiecznego planowania, aranżowania, umawiania się i nauczenia sztuki negocjacji na poziomie dyplomaty. Singielka nie ma z tym problemu – śpi sam w swoim wielkim łóżku, w lodówce może mieć zarówno tylko światło jak i półki wypchane ulubionym jedzeniem, którym nie musi się z nikim dzielić, a czas spędza tak jak uwielbia. Ma czas na hobby, wizyty u kosmetyczki i spotkania z przyjaciółmi.

Szalone wakacje z przyjaciółmi

Weekendowy wypad z koleżankami do spa? Babskie wakacje na egzotycznej plaży? Dla niejednej osoby w parze to odległe marzenie, ponieważ zazdrosny partner nie wyraża zgody na kilkudniowy wyjazd bez niego. Pozostają tylko i wyłącznie wakacje we dwoje, które bardzo często są testem dla związku. Począwszy od kłótni co do miejsca i formy spędzania wolnego czasu, przez niekończące się uwagi, że zabieramy ze sobą pół szafy, a skończywszy na późniejszym narzekaniu na wszystko czy odbieranie maili służbowych w trakcie wypoczynku. Singielka może swobodnie wybrać miejsce na urlop bez narażania się na niepotrzebne dyskusje, kłótnie czy wręcz groźby rozwodu!

Zakupy bez wyrzutów

Ile razy będąc w związku słyszysz: Znowu kolejna sukienka? Po co ci kolejna para butów? Wiele kobiet, nie chcąc zdenerwować partnera, często ukrywa przed nim swoje zakupy, aby uniknąć kłótni. Singielka nie ma tego problemu. Jeżeli uzna, że chce sobie kupić na wiosnę piękny, kobiecy rower w stylu retro, to go sobie po prostu kupi, nie wysłuchując przy tym żadnych wymówek.

Mój jest ten kawałek podłogi

Podobno istnieją ludzie, którzy - będąc w związku - nie wyobrażają sobie robienia czegokolwiek osobno. Ta perspektywa nie dotyczy oczywiście singielki, która bez skrępowania może zasiąść przed ekranem, obejrzeć swój ukochany serial bez potrzeby tłumaczenia kto, co, dlaczego i po co. Nie usłyszy, że ma ściszyć radio albo ściągnąć ulubione słuchawki, żeby posłuchać cierpkich słów o niewyprasowanych rzeczach czekających w salonie. A jak najdzie ją ochota, godzinami będzie rozmawiała przez telefon z mamą czy przyjaciółką.

Randki i filozofia YOLO

Nawet szczęśliwa singielka wie, że spędzanie każdej chwili w samotności może się w końcu znudzić. Z pomocą przychodzą portale randkowe i aplikacje, które pomagają poznać ludzi. Zatem idąc za ideą YOLO (ang. you only live once – Żyje się tylko raz), samotni strzelcy mogą umawiać się na randki do woli, a być może dzięki temu wkrótce ich status na Facebooku zmieni się na ten, pod którym znajomi będą piać z zachwytu, widząc ich drugą połówkę na zdjęciu profilowym i pytając o plany matrymonialne oraz prorodzinne.

Jak widać, życie singielki nie musi być posępne jak wiktoriańskie zamczysko, czy nudne jak przedłużająca się olimpiada szachowa. Wystarczy, że z przymrużeniem oka potraktuje się stan samotności, a wszystko nabierze innych barw.